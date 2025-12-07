Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Terrorífica jornada para tres colombianos; descendieron en el Brasileirao

Terrorífica jornada para tres colombianos; descendieron en el Brasileirao

Los colombianos Daniel Giraldo, Emerson Batalla y Christian Rivera no tuvieron una buena campaña en el Brasileirao en este 2025.

Por: AFP
Actualizado: 7 de dic, 2025
Daniel Giraldo (Juventude), Emerson Batalla (Juventude) y Christian Rivera (Sport Recife).
Getty Images.

