De paso por Selección Colombia y sacando pecho por impresionante dato en fútbol europeo

Vestir la camiseta de la Selección Colombia es un honor que pocos futbolistas logran y todo se limita más, cuando se habla de quienes se han colgado una medalla con esos colores. Déiver Machado es uno de ellos, ya que ha hecho parte de la 'tricolor' en 12 ocasiones y fue subcampeón de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos, donde perdió contra Argentina, por 0-1, en tiempo extra.

La última vez que hizo parte de una convocatoria fue para la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas en junio de 2025. En aquel entonces, fue suplente en el 0-0 frente a Perú, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad de Barranquilla, y fue titular en el empate 1-1 con Argentina, en condición de visitante. Desde entonces, no ha vuelto a ser llamado por el técnico, Néstor Lorenzo.

Razón por la que, con el fin de volver a ser tenido en cuenta y sumar minutos, tomó la decisión de cambiar de equipo. Así lo anunció en sus redes sociales. "Me toca despedirme del RC Lens, un lugar que se convirtió en mucho más que mi club durante estos últimos cuatro años. No es fácil decir adiós a un lugar en el que has sido feliz", escribió de entrada en su posteo publicado en su cuenta de Instagram.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en mis 117 partidos y que recordaré con orgullo. Crecí como futbolista, pero también como persona. Aprendí del vestuario, de los entrenadores, de los empleados que hacen que todo funcione día a día, y, por supuesto, de una afición que vive el fútbol con una pasión que contagia y obliga a dar siempre un poco más", añadió el lateral izquierdo.



Por último, Déiver Machado, que llegará a Nantes para sumar minutos y tratar de ir al Mundial 2026, sentenció que "Lens fue hogar. Fue rutina, esfuerzo, alegrías y también desafíos que me hicieron avanzar. Todo lo que viví aquí será parte de mí para siempre. Gracias por abrirme las puertas y hacerme sentir acompañado en cada paso. Me llevo experiencias, amistades y el corazón lleno".