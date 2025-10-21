Kevin Mier salvó a compañero de Cruz Azul frente a Necaxa; vea acá lo que pasó

Este martes, en el estadio Victoria Aguascalientes, Necaxa y Cruz Azul se enfrentaron por la fecha 14 y el colombiano Kevin Mier se lució con una doble atajada en los primeros minutos, en su regreso al arco de los 'cementeros', tras no jugar contra América por llegar tarde la concentración de la Selección Colombia.

A los 12 minutos, Gonzalo Piovi se equivocó en defensa. Agustín Palavecino aprovechó y remató, Mier atajó, en el rebote Tomás Badaloni sacó un zurdazo y de nuevo detuvo el guardameta 'cafetero'.

Vea la doble atajada de Kevin Mier en Necaxa vs. Cruz Azul, en la Liga MX