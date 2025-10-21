Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier salvó a compañero de Cruz Azul frente a Necaxa; vea acá lo que pasó

Kevin Mier salvó a compañero de Cruz Azul frente a Necaxa; vea acá lo que pasó

En los primeros minutos entre Necaxa y Cruz Azul, el arquero colombiano Kevin Mier se lució con una doble atajada, salvando el error de un compañero.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad