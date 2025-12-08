Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El golazo de Duván Zapata contra el Milan, por Serie A de Italia; lo celebra el Torino

El golazo de Duván Zapata contra el Milan, por Serie A de Italia; lo celebra el Torino

El delantero colombiano Duván Zapata apareció este lunes en el Calcio con una gran anotación frente al equipo rossoneri, en el primer tiempo del partido.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de dic, 2025
Duván Zapata Torino
Duván Zapata celebra gol con el Torino - Foto:
AFP

