El golazo de Duván Zapata contra el Milan, por Serie A de Italia; lo celebra el Torino

Torino se fue al entretiempo del partido contra el Milan ganando 2-1, gracias a un golazo del delantero colombiano Duván Zapata.

Al minuto 10 Vlasic puso el 1-0 parcial, de penalti. Siete minutos después apareció el ‘toro’ para ampliar el marcador para el cuadro turinés.

Duván Zapata recibió la pelota dentro del área y con su reconocida potencia remató con su pierna derecha y mandó el balón al fondo de la red, dejando sin opciones al arquero del AC Milan.

Aunque con el golazo del colombiano el Torino iba en ventaja 2-0, el cuadro rossoneri logró descontar para ir al descanso con menos diferencia en el marcador.



Así fue el golazo de Duván Zapata en Torino vs Milan, por Serie A de Italia:

¡DUVAN MARCA EL SEGUNDO DEL TORINO! Zapata sacó un tremendo derechazo cruzado y marcó el 2-0 ante Milan.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aOEDYIqhMP — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025