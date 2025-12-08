Delantero colombiano sufrió grave lesión y se pierde lo que resta de temporada en Portugal

El equipo B del FC Porto ganó en el Estádio do Mar por 4-2 y superó al Leixões SC en la tabla de la League 2. Tras asegurar su cuarta victoria en los últimos seis partidos, los 'dragones' suben al puesto 13 con 14 puntos. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que sufrieron la baja del colombiano Brayan Caicedo, quien anotó el primer gol, pero después salió lesionado.

João Brandão dio como titular a João Costa, Pedro Lima, João Teixeira y André Miranda —en los puestos ocupados por Gonçalo Ribeiro, Felipe Silva (sancionado), Tomás Pérez y Yann Karamoh contra Lusitânia de Lourosa (1-2)— y el equipo Matosinhos abrió el marcador en el minuto 26, tras un contraataque finalizado por Bica (1-0).

La respuesta fue tan rápida como contundente: poco después de la media hora, André Miranda trabajó por la banda derecha y centró para que Brayan Caicedo disparara de primera al fondo de la red en custodia de Stefanovic (1-1). Justo antes del descanso, el VAR señaló falta sobre João Teixeira dentro del área, João Pinheiro señaló el punto once y Stefanovic se adelantó para detener el primer intento de Leonardo Vonić. En el segundo, Kauê no perdonó y dio la vuelta al marcador (1-2).

Trafim Melnichenka sustituyó a Vonić al regresar de las cabinas y Leixões recuperó la igualdad poco después, gracias a Kanuric (2-2). Con Tiago Andrade en lugar de Brayan Caicedo, lesionado en el minuto 58, Luís Gomes avanzó y sirvió a João Teixeira, que disparó desde larga distancia y devolvió la ventaja azul y blanca (2-3) antes d



Brayan Caicedo, colombiano del Porto. Diogo Cardoso/Getty Images

Publicidad

e ceder el paso a André Oliveira.

El cuarto gol de los Dragons tardó poco y fue la firma del recién llegado Tiago Andrade, que recibió un pase largo de Gabriel Brás y no tembló ante Stefanovic (2-4). El quinto pudo haber llegado poco después, pero Salvador Agra bloqueó el disparo de Tiago Andrade antes de perder la cabeza con el joven de 20 años y ser sustituido para evitar un daño mayor que una tarjeta amarilla. Hasta el pitido final de João Pinheiro, aún había tiempo para que António Ribeiro y Rui Monteiro sustituyeran a Kauê y André Miranda.



Brayan Caicedo se pierde lo que resta de temporada

Este lunes, luego de los examenes médicos, Porto confirmó que el colombiano Caicedo sufrió rotura de ligamento cruzado anterior. De esta manera estará por fuera de las canchas por al menos seis meses y será operado en los próximos días. "Vas a volver más fuerte. Fuerza, Brayan", fue el mensaje de los dragones en las redes sociales. La joven promesa con proceso de Selección Colombia Sub-20 alcanzó a marcar dos goles en 10 partidos en la actual segunda división de Portugal.

