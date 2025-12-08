Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Delantero colombiano sufrió grave lesión y se pierde lo que resta de temporada en Portugal

Delantero colombiano sufrió grave lesión y se pierde lo que resta de temporada en Portugal

En el fútbol portugués, un atacante colombiano anotó gol, pero posteriormente salió lesionado por una desafortunada acción. ¡Ya hay parte médico!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Comparta en:
Acción de juego en Portugal.
Acción de juego en Portugal.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad