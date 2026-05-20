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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Mier y Keylor Navas, las figuras a ver en final de Cruz Azul vs Pumas, en la Liga MX

Kevin Mier y Keylor Navas, las figuras a ver en final de Cruz Azul vs Pumas, en la Liga MX

Este jueves el Cruz Azul recibe a Pumas en el Azteca en la ida de la final de la Liga MX. Los dos futbolistas que acaparan las miradas son los arqueros, uno de ellos el colombiano Kevin Mier.

Por: EFE
Actualizado: 20 de may, 2026
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Kevin Mier

Cruz Azul del guardameta colombiano Kevin Mier recibirá mañana a los Pumas UNAM del costarricense Keylor Navas, en el partido de ida de la final del Clausura del fútbol mexicano que planteará un mano a mano paralelo entre entrenadores locales.

La añeja rivalidad entre ambos equipos será un ingrediente adicional a la serie decisiva por el campeonato, en la que los Azules del estratega Joel Huiqui buscarán su décimo campeonato, en tanto los universitarios del técnico Efraín Juárez quieren ganar el octavo.

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Se trata de un duelo de pronóstico reservado. Si bien los Pumas fueron el mejor equipo de la fase regular con el mejor ataque y la segunda mejor defensa, fueron incapaces de imponerse en cuartos de final y semifinales. Superó a sus rivales tras igualar las series y gracias a su mejor desempeño en la fase clasificatoria.

Pumas empató 6-6 con América y avanzó favorecido por un penalti fallado por Henry Martín al final del partido de vuelta que pudo dar el pase a los azulcremas. Ante Pachuca, perdió por 1-0 en la visita y ganó por mismo margen en su campo.

Diferente fueron las demostraciones de los celestes, que acabaron terceros de la clasificación, pero eliminaron por 4-2 al Atlas y por 4-3 a las Chivas de Guadalajara.

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El equipo de Huiquí saldrá este jueves a imponer condiciones como local, esperanzado en que Mier muestre su nivel y no falle a la hora cero, como hizo en dos de los tres últimos campeonatos y en la semifinal del presente torneo ante Guadalajara.

Kevin Mier en un partido del Cruz Azul en la Liga de México.

Se trata de un portero de gran talento y si mantiene la concentración aportará mucho a los Azules, en un duelo con el legendario Navas, quien fue figura del Real Madrid.

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Después de garantizar el orden atrás, Cruz Azul saldrá a ofender con el nigeriano Christian Ebere y los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, quienes tratarán de doblegar a Navas, con siete goles admitidos en los últimos cuatro partidos de su equipo.

Aunque saldrá conforme con un empate para decidir la final el domingo en su estadio, los Pumas intentarán hacer daño con el paraguayo Robert Morales, el brasileño Juninho y el panameño Adalberto Carrasquilla.

Será la primera vez en más de una década que la final la juegan dos equipos con entrenadores mexicanos y está por ver quién es más hábil entre Huiqui y Juárez, técnicos con estilos diferentes; el primero, sobrio; el segundo, explosivo.

Cruz Azul ganó su título más reciente en el torneo Clausura 2021, en tanto Pumas lo hizo en el Clausura 2011, lo cual significa que ambos cuadros están obsesionados con reinar para detener la racha sin campeonatos.

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