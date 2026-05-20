Filtran la lista negra de Real Madrid; los jugadores a los que les abrieron la puerta de atrás

El Real Madrid dirigido actualmente por el técnico español Álvaro Arbeloa ya se encuentra en el análisis de los posibles jugadores que deberían marcharse del equipo para ser transferibles a uno nuevo, y de esta manera poder tener nuevos refuerzos.

Luego de que el 'conjunto blanco' por segundo año consecutivo no consiguiera ningún título, el equipo buscaría la manera de hacer una renovación de su plantilla, y todo indicaría que el nuevo entrenador que llega al equipo José Mourinho estaría a cargo, tal y como lo informó 'Mundo Deportivo' en una extensa nota publicada hace algunas horas.

Uno de los primeros jugadores que le buscarían un nuevo club es el guardameta ucraniano Andriy Lunin. Si bien el jugador es una de las piezas más destacadas, el club desea subir al primer equipo al español Javi Navarro. En el caso de los defensas, ya es más que claro que dos de ellos ya no estarían más en el Real Madrid debido a la culminación de su contrato. Se trata de Dani Carvajal y David Alaba.

Por otro lado, uno de los jugadores que seguirá en el club es el alemán Antonio Rüdiger. Entre tanto, también se está buscando la posibilidad de evaluar un nuevo destino para uno de los laterales izquierdos del equipo, en este caso se trata de Fran García. En el caso de Álvaro Carreras el futbolista ha sido uno de los fichajes más importantes del equipo 'merengue'.



En el caso del francés Ferland Mendy quien tuvo que ser operado recientemente debido a una lesión que presentó en el encuentro ante el Espanyol, su caso es el más incierto, pues se evaluaría la posibilidad de llegar a un acuerdo con el futbolista y cancelar su contrato. No está claro si acaba el año próximo o si se extiende hasta el 2028.

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Donde hay una mayor repercusión es en el centro de campo. El primero de ellos es Dani Ceballos, quien cuenta aún con un contrato de más de un año. Sin embargo, también buscaría un nuevo destino en su última temporada. Luego se encuentran el uruguayo Fede Valverde y el francés Eduardo Camavinga. El rendimiento de este último se encuentra demasiado lejos de lo esperado y en el caso del uruguayo quien llega tras el incidente con su compañero, no tendrían problemas para encontrarle destino.

En el caso de la delantera se encuentra Gonzalo, quien luego de hacer un gran papel en el Mundial de Clubes, no ha tenido el protagonismo que se esperaba. Finalmente, aún se desconoce qué sucederá con Vinicius Jr, quien finaliza su contrato con el equipo el próximo año el 30 de junio del 2027 y aún no se ha dicho nada acerca de su renovación. Todo apunta a que en caso de no venderle durante este verano y no llegar a un acuerdo el jugador se marcharía libre al final de la próxima temporada.