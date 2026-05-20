El hijo de Zinedine Zidane que estaría para el Mundial 2026; hay novedades de su lesión

Luca Zidane, portero del Granada y de la selección argelina, regresó este miércoles a los entrenamientos del equipo español casi un mes después de haber sufrido una fractura de mandíbula y mentón, por lo que todo hace indicar que estará disponible para disputar el Mundial 2026 con el combinado africano.

Luca Zidane se unió a los entrenamientos grupales del equipo que dirige José Rojo ‘Pacheta’ y lució una máscara que le protege el rostro tras haber sido operado el 29 de abril de la fractura que sufrió días antes de forma fortuita en el partido que midió al Granada y al Almería en el Estadio Nuevo Los Cármenes, de LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

El guardametas ya prepara con sus compañeros el encuentro que medirá el domingo al Granada y al Mirandés, aunque todo hace indicar que no jugará más esta campaña con los andaluces, y que se reservará para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre tanto, el hecho de regresar al trabajo con el Granada desvela su satisfactoria recuperación y garantiza su presencia en la convocatoria para la cita estadounidense que próximamente hará oficial la selección africana. Luca Zidane fue el portero titular de Argelia durante la pasada fase de clasificación y tiene muchas expectativas puestas en el que va a ser su primer gran torneo internacional de selecciones.



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¿Quién es Luca Zidane ?

Principalmente, el guardameta de la Selección Argelina ha tenido que enfrentarse constantemente en la lucha por dejar su propia huella en el terreno de juego fuera de la sombra de su padre Zinedine Zidane. Luego de formarse en el equipo 'merengue' y tener un paso por múltiples equipos españoles, actualmente defiende el arco del Granada C. F. en la Segunda División de España.

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Entre tanto, su paso por las canchas ha estado marcado por diversos equipos:

