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Gol Caracol  / El hijo de Zinedine Zidane que estaría para el Mundial 2026; hay novedades de su lesión

El hijo de Zinedine Zidane que estaría para el Mundial 2026; hay novedades de su lesión

Uno de los arqueros más importantes de la selección argelina y del club español Granada Club de Fútbol, Luca Zidane, guarda descanso para apuntar a llegar de la mejor manera al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 20 de may, 2026
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Jugadores de Argelia, festejando triunfo que los clasificó a octavos de final en la Copa de África.

Luca Zidane, portero del Granada y de la selección argelina, regresó este miércoles a los entrenamientos del equipo español casi un mes después de haber sufrido una fractura de mandíbula y mentón, por lo que todo hace indicar que estará disponible para disputar el Mundial 2026 con el combinado africano.

Luca Zidane se unió a los entrenamientos grupales del equipo que dirige José Rojo ‘Pacheta’ y lució una máscara que le protege el rostro tras haber sido operado el 29 de abril de la fractura que sufrió días antes de forma fortuita en el partido que midió al Granada y al Almería en el Estadio Nuevo Los Cármenes, de LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

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El guardametas ya prepara con sus compañeros el encuentro que medirá el domingo al Granada y al Mirandés, aunque todo hace indicar que no jugará más esta campaña con los andaluces, y que se reservará para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre tanto, el hecho de regresar al trabajo con el Granada desvela su satisfactoria recuperación y garantiza su presencia en la convocatoria para la cita estadounidense que próximamente hará oficial la selección africana. Luca Zidane fue el portero titular de Argelia durante la pasada fase de clasificación y tiene muchas expectativas puestas en el que va a ser su primer gran torneo internacional de selecciones.

Luca Zidane

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¿Quién es Luca Zidane ?

Principalmente, el guardameta de la Selección Argelina ha tenido que enfrentarse constantemente en la lucha por dejar su propia huella en el terreno de juego fuera de la sombra de su padre Zinedine Zidane. Luego de formarse en el equipo 'merengue' y tener un paso por múltiples equipos españoles, actualmente defiende el arco del Granada C. F. en la Segunda División de España.

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Entre tanto, su paso por las canchas ha estado marcado por diversos equipos:

  • Racing de Santander (2019-2020): Salió cedido para asumir la titularidad y llegar a tener más experiencia en el fútbol profesional.
  • Rayo Vallecano (2020-2022): Formó parte del equipo que consiguió el ascenso a la Primera División española.
  • S. D. Eibar (2022-2024): Fue uno de los porteros más destacados de la categoría de plata.
  • Granada C. F. (2024-Presente): Fichó por el club andaluz, donde se convirtió en el guardameta titular y es el equipo para el que juega actualmente.
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