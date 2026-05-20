Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 12

Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 12

Este jueves 21 de mayo, la decimosegunda jornada del Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 175 kilómetros entre Imperia y Novi Ligure. ¡Agéndese y no se la pierda!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de may, 2026
Comparta en:
Giro de Italia 2026 - Etapa 12.

Tras un primer paso por el interior de Imperia hasta Pieve di Teco, la etapa 12 del Giro de Italia 2026 recorre, de Albenga a Savona, la vía Aurelia en sentido opuesto al de la Milán-San Remo, con algunos “capi” y algunos pasos urbanos. Al salir de Savona se coronan Colle Giovo y Bric Berton, cotas que desembocan en la Llanura Padana, desde la cual, con algunos breves toboganes, se alcanza Novi Ligure. En la parte final se recorren algunas carreteras algo más estrechas, aunque luego se confluye en unos tramos amplios y rectilíneos.

Los últimos tres kilómetros rectilíneos casi en su totalidad, intercalados con algunas rotondas que se superarán prácticamente sin torcer la bici. Última curva a 3000 m de la meta. Recta final de 2800 m en asfalto de 7,5 m de anchura.

Real Madrid visita al Betis en una nueva jornada de la Liga de España.
Gol Caracol

Filtran la lista negra de Real Madrid; los jugadores a los que les abrieron la puerta de atrás

Barcelona tuvo que disculparse por una incómoda situación en China
Gol Caracol

El Barcelona le pone la lupa a posible jugador que sería el reemplazo de Robert Lewandowski

Jugadores de Argelia, festejando triunfo que los clasificó a octavos de final en la Copa de África.
Gol Caracol

El hijo de Zinedine Zidane que estaría para el Mundial 2026; hay novedades de su lesión

Imperia
Situada en la Liguria occidental, a lo largo de la Riviera dei Fiori, Imperia es una ciudad asomada al mar Ligur en la desembocadura del llamado ‘torrente impero’. Nacida en 1923 de la unión de los centros históricos de Oneglia y Porto Maurizio, conserva todavía hoy una doble identidad urbana. Porto Maurizio se desarrolla alrededor del promontorio del Parasio, con un trazado histórico compacto y panorámico, mientras que Oneglia tiene una vocación más comercial y portuaria. Históricamente ligada a la producción de aceite de oliva, Imperia une tradición marinera, paisaje costero y un interior de colinas que caracteriza profundamente el territorio.

Novi Ligure
Situada en el extremo suroriental del Piamonte, Novi Ligure representa históricamente un punto de unión entre la llanura Padana y los Apeninos ligures. La ciudad se ha desarrollado como centro comercial y manufacturero, gracias a su posición en medio de importantes ejes de conexión entre el norte de Italia y el mar. El tejido urbano conserva un trazado decimonónico ordenado, con plazas y ejes viales que reflejan el crecimiento de la época industrial. Novi Ligure está además históricamente ligada a la producción de repostería y de chocolate.

Publicidad

Perfil y altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

Perfil y altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia 2026.

Publicidad

Hora y dónde ver la etapa 12 del Giro de Italia 202

Fecha: jueves 21 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.

Publicidad

Egan Bernal, ciclista colombiano.
Ciclismo

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 11; Egan Bernal se mantuvo en el top-15

Wilmar Barrios Selección Colombia
Selección Colombia

Wilmar Barrios sueña con el Mundial 2026; "demasiada ilusión, contento, pero no sé que va a pasar"

República Democrática del Congo
Selección Colombia

Atentos en la Selección Colombia; RD Congo confirmó sensible baja para el Mundial 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Egan Bernal

Italia

Bora-Hansgrohe

Movistar Team

Europa

Einer Rubio

Giro de Italia

Ciclistas Colombianos

Ciclismo Internacional

UAE Emirates Team

Netcompany INEOS

INEOS

Deportistas Colombianos

Jonas Vingegaard

DITU

Internacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad