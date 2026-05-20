Giro de Italia 2026, EN VIVO; a qué hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 12

Tras un primer paso por el interior de Imperia hasta Pieve di Teco, la etapa 12 del Giro de Italia 2026 recorre, de Albenga a Savona, la vía Aurelia en sentido opuesto al de la Milán-San Remo, con algunos “capi” y algunos pasos urbanos. Al salir de Savona se coronan Colle Giovo y Bric Berton, cotas que desembocan en la Llanura Padana, desde la cual, con algunos breves toboganes, se alcanza Novi Ligure. En la parte final se recorren algunas carreteras algo más estrechas, aunque luego se confluye en unos tramos amplios y rectilíneos.

Los últimos tres kilómetros rectilíneos casi en su totalidad, intercalados con algunas rotondas que se superarán prácticamente sin torcer la bici. Última curva a 3000 m de la meta. Recta final de 2800 m en asfalto de 7,5 m de anchura.

Imperia

Situada en la Liguria occidental, a lo largo de la Riviera dei Fiori, Imperia es una ciudad asomada al mar Ligur en la desembocadura del llamado ‘torrente impero’. Nacida en 1923 de la unión de los centros históricos de Oneglia y Porto Maurizio, conserva todavía hoy una doble identidad urbana. Porto Maurizio se desarrolla alrededor del promontorio del Parasio, con un trazado histórico compacto y panorámico, mientras que Oneglia tiene una vocación más comercial y portuaria. Históricamente ligada a la producción de aceite de oliva, Imperia une tradición marinera, paisaje costero y un interior de colinas que caracteriza profundamente el territorio.

Novi Ligure

Situada en el extremo suroriental del Piamonte, Novi Ligure representa históricamente un punto de unión entre la llanura Padana y los Apeninos ligures. La ciudad se ha desarrollado como centro comercial y manufacturero, gracias a su posición en medio de importantes ejes de conexión entre el norte de Italia y el mar. El tejido urbano conserva un trazado decimonónico ordenado, con plazas y ejes viales que reflejan el crecimiento de la época industrial. Novi Ligure está además históricamente ligada a la producción de repostería y de chocolate.

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Perfil y altimetría de la etapa 12 del Giro de Italia 2026

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Hora y dónde ver la etapa 12 del Giro de Italia 202

Fecha: jueves 21 de mayo.

Hora: 7:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Caracol Televisión, Caracol Sports y Ditu.