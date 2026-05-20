Wilmar Barrios sueña con el Mundial 2026; "demasiada ilusión, contento, pero no sé que va a pasar"

Tras conocerse la pre lista de 55 jugadores de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia, previo al Mundial 2026, hubo un nombre que resaltó porque ya tuvo experiencia en la 'tricolor' y goza de un buen presente en Europa, estamos hablando de Wilmar Barrios, del registro del Zenit (Rusia).

El mediocampista cartagenero salió a vacaciones tras ser campeón de la liga rusa con el equipo de San Petersburgo, y en su llegada a su ciudad natal decidió dio unas declaraciones expresando que le gustaría estar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Wilmar Barrios se ilusiona con volver a la Selección Colombia

De entrada, en la charla con 'Primer Tiempo', el mediocampista aseveró estar "muy contento, después de tanto tiempo estando fuera de una convocatoria, no sé qué va a pasar si voy a estar o no en la final, pero contento de ver mi nombre ahí y también eso representa mucho para la familia".



Por la misma línea, Wilmar Barrios detalló que hay "demasiada ilusión, porque se ha trabajado bastante duro este tiempo, esperar a ver qué pasa al final de esta semana, y si sale bienvenido sea, y si no apoyar igual como un hincha más", dejando saber que respetará la decisión del técnico Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.

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De hecho, el mundialista en Rusia 2018, puntualizó en que "obviamente siempre está la ilusión, es la mayor competición, la Copa del Mundo, pero yo contento de haber logrado el objetivo del club, y ahora esperar qué pueda pasar", y explicó que por el momento no ha sido contactado para ir a Medellín a la media concentración ya que "personalmente no he hablado con los profes, esperar a ver qué pueda pasar. Ya lo he demostrado antes cuando me ha tocado ponerme la camiseta, dejar el país en lo mas alto, dar el 100 por ciento, por mi país".

Pero mientras tanto, Wilmar Barrios se enfocará en sus días de descanso tras una extensa temporada con el Zenit, con el que acaba de ser campeón nuevamente en Rusia. "Responsabilidad, trabajo, lo de cada años de proponerte cosas importantes, eso me caracteriza, se consiguió el titulo, pensamos en descansar y en la próxima temporada que hay que volver a ganar", finalizó.

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Acá las declaraciones de Wilmar Barrios: