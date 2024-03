La advertencia de la entrenadora del Chelsea femenino, para la vida privada de sus jugadoras

En los últimos días la entrenadora de Chelsea femenino, Emma Hayes, otorgó unas polémicas declaraciones en rueda de prensa, que terminó en advertencia para sus dirigidas en el cuadro ‘blue’, de la que destaca la colombiana Mayra Ramírez.

Hoy en día es muy común ver relaciones entre integrantes del mismo equipo o de los rivales, principalmente más en el fútbol femenino, hecho que rechaza de manera rotunda la estratega 47 años, quien tildó de “inapropiadas” estas conductas. Además de eso, Hayes agregó que al final, eso termina complicando el manejo de grupo.

“Las relaciones entre jugadoras dentro de un mismo equipo son inapropiadas porque presentan retos adicionales de gestionar. Y aunque reconozco que estamos tratando con seres humanos, las relaciones jugador-entrenador son inapropiadas y las relaciones entre jugadoras también", afirmó la entrenadora del Chelsea femenina.

Estas declaraciones fueron un mensaje claro y contundente para el plantel, a pesar de que Emma Hayes no dio nombres propios. No obstante, en lo que respecta a Mayra Ramírez y sus compañeras, deberán cuidarse de relacionarse de manera afectiva y emocional entre sí, por lo menos al mando de la entrenadora inglesa.

Mayra Ramírez ya viste los colores del Chelsea, de Inglaterra. Foto: Twitter de @ChelseaFCW.

“Las relaciones entre jugadoras pueden ser difíciles de gestionar para un entrenador. Puede pasar, por ejemplo, que una es titular y la otra no o que una esté en el último año de su contrato y la otra no. Todos sabemos, aquellos de nosotros que hemos estado en el fútbol femenino durante un largo período de tiempo, que esas cosas han estado sucediendo en los vestuarios. Lo ideal es que no tengas que lidiar con eso", agregó la estratega ‘blue’.

*Más declaraciones de Emma Hayes:

Dirigir en el fútbol femenino...

"El fútbol femenino, tal como lo conocemos, ha sido un deporte muy amateur durante mucho tiempo, por lo que, y lo digo también en relación con las relaciones entre jugadoras, hay situaciones que debemos afrontar".

¿Cómo proteger a las mujeres en el fútbol?

“Tenemos que tener salvaguardias y asegurarnos de que sean accesibles para todos y cada uno de los clubes para proteger a las jugadoras".