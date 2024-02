La reciente actitud de James Rodríguez con Sao Paulo, no cayó de la mejor manera entre la hinchada

James Rodríguez ha estado en el 'ojo del huracán' debido a su ausencia en el más reciente encuentro que disputó el Sao Paulo de Brasil. El 'tricolor' viajó hasta Belo Horizonte para jugarse el todo por el todo contra Palmeiras por la Supercopa de Brasil, título que terminaron consiguiendo luego de vencer 4-2 al 'verdao' en la tanda de penales.

Varios de los jugadores que no estaban disponibles para jugar con Sao Paulo se acercaron hasta el estadio Mineirao, donde se disputó dicha final. Sin embargo, el colombiano fue el único que no quiso viajar, mientras que sus compañeros si se dejaron ver en las gradas, por lo menos para alentar. Esta actitud no cayó de la mejor manera en varios hinchas y algunos directivos del equipo, lo cual ha acrecentado los rumores de una posible salida del jugador.

Ahora, el periodista brasileño Víctor Pozella habló para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo', dio algunas novedades de lo que está pasando alrededor del zurdo, que es lo que busca el equipo con el '10' de la Selección Colombia y las sensaciones de varios 'torcedores' del equipo de los 'trikas'.

En primera instancia, aseguró estar algo decepcionado por la ausencia de James Rodríguez en el partido por la final de la Supercopa de Brasil, pues se pensaba que este importante encuentro iba a ser catalogado también como el gran regreso del cucuteño a los terrenos de juego. "La verdad es que estábamos esperando la presencia de James Rodríguez en el partido contra Palmeiras por la Supercopa y fue una sorpresa grande que James dijera que no iría a Belo Horizonte", apuntó con cierta tristeza comentó el comunicador.

"La ausencia de James contra Palmeiras se sintió muy mal porque el contexto necesitaba de jugador como él. Estaba la hinchada, el partido contra Palmeiras, final de una supercopa de Brasil y se esperaba la presencia de él, porque hasta los que no estaban disponibles para jugar, se fueron hasta el estadio a a alentar", terminó por agregar.

Por otro lado, asegura que lo que verdaderamente desea Sao Paulo, es retenerlo, pues la calidad de Rodríguez Rubio es innegable, pero el jugador también tiene que estar de acuerdo. "La realidad es que el equipo quiere contar con James, pero la idea es que haya consentimiento también del jugador y es por eso que estarían hablando con él", aseguró.

Otras declaraciones de Víctor Pozella sobre James Rodríguez en 'Blog Depotivo', de 'Blu Radio'

¿Cuál es el siguiente paso sobre James Rodríguez en Sao Paulo?

"El director deportivo tendrá una conversación con James Rodríguez para saber cual es la intención del jugador. cual es su posición y su bondad, el pertenecer a Sao Paulo y cambiar este comportamiento reciente, ponerse a disposición del nuevo entrenador o si quiere intentar otros caminos, un nuevo equipo y tener una rescisión de contrato amigable. Esto no está descartado pero Sao Paulo gustaría de tener a James para este 2024".

¿Han llegado ofertas por James Rodríguez?

"Para Sao Paulo no se han dado ofertas. Quizás para el staff de James puede haber una oferta, pero en la mesa del presidente del Sao Paulo. Pero, el equipo no se puede dar el lujo de no poner a a jugar a un futbolista como lo es James. Es una situación que ellos tendrán que resolver en máximo tres días".

¿Cómo reaccionaron los hinchas a que James Rodríguez no se haya presentado al partido por la Supercopa de Brasil?

"Los hinchas han reaccionado muy mal con la actitud de James, se lo tomaron muy mal. Se sintieron despreciados y hasta el momento la hinchada siempre ha alentado a James, ponen mucho aliento y ven a James como un estandarte por lo que hizo en el mundial de 2014, precisamente en Brasil, también por su paso por el Real Madrid. Nunca lo han silbado, lo han querido desde que llegó al club y ahora que pasó esto, se sintieron muy mal".