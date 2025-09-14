Las impresionantes atajadas de Kevin Mier con Cruz Azul, tras volver de Selección Colombia

Kevin Mier es el hombre del momento en el fútbol mexicano y el pasado sábado lo demostró con creces.

Tras un duelo difícil frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, el golero ‘cafetero’ regresó a la acción con el Cruz Azul, reivindicándose por lo alto, con una actuación que le hizo ganarse aplausos, elogios y hasta más.

Es más, debido a su lúcida actuación bajo los tres palos de la ‘máquina’, Kevin Mier fue elegido el mejor jugador del encuentro, en la victoria final por 0-1 frente a Pachuca.

Lo de Kevin Mier fue gigantesco. De las mejores exhibiciones con Cruz Azul, quizá la mejor.



Dejamos a un lado que evitó la goleada, si llega a caer un solo gol de Pachuca, hoy no se gana.



“Lo de Kevin Mier fue gigantesco. De las mejores exhibiciones con Cruz Azul, quizá la mejor. Dejamos a un lado que evitó la goleada, si llega a caer un solo gol de Pachuca, hoy (sábado) no se gana. Se compitió por él”, se leyó en uno de los comentarios de la hinchada que hizo en las redes sociales.



Seis triunfos

En el estadio Hidalgo, el Cruz Azul logró su sexto triunfo consecutivo al vencer de visita 1-0 al Pachuca con un penalti anotado por el delantero uruguayo Gabriel Fernández, al minuto 65.

Los Tuzos del Pachuca sufrieron su cuarta derrota en una racha de cinco partidos sin ganar y se quedaron con 13 puntos.

La Máquina del Cruz Azul llegó a 20 unidades y tomó el liderato, en espera de lo que pase el domingo con el Monterrey, que tiene 18, y visitará al Querétaro.

"No nos volvemos locos por los seis triunfos consecutivos", dijo el argentino Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul.

Kevin Mier se lamenta con Cruz Azul - Foto: AFP

"Ganarle en sus respectivas casas a Chivas y luego al Pachuca, que son dos rivales incómodos, habla de un gran trabajo que venimos haciendo, pero ambicionamos más que un gran inicio", añadió.