Álvaro Montero y su futuro; entre seguir en Vélez Sarsfield y un par de ofertas internacionales

El futuro de Álvaro Montero sigue sin resolverse. El arquero de nuestra Selección Colombia ha sonado para una vuelta a la liga de nuestro país. Sin embargo, sus planes serían de seguir en el exterior, por lo que estaría mirando opciones para tener continuidad de cara al Mundial 2026 del próximo año.

De acuerdo con 'Sábado Vélez', medio de comunicación partidario del actual equipo de Montero, este ya tendría una decisión casi tomada sobre el equipo en el que jugará en 2026. "Álvaro Montero recibió dos ofertas de la Liga MX para dejar Liniers. Sin embargo, desde Vélez le garantizaron minutos y le expresaron las ganas de que se quede. El arquero, que piensa en el Mundial, dio el visto bueno y hoy es muy probable que siga en el 'Fortín'", fue lo que escribieron en una publicación en la red social X.

⚠️ Álvaro Montero recibió dos ofertas de la Liga MX 🇲🇽 para dejar Liniers.



👉 Sin embargo, desde #Vélez le garantizaron minutos y le expresaron las ganas de que se quede.



📌 El arquero, que piensa en el Mundial, dio el visto bueno y hoy es muy probable que siga en el 'Fortín'. pic.twitter.com/Y9pPemstmN — Sábado Vélez (@sabadovelezok) December 15, 2025

Publicidad

El jugador de 30 años fue nombrado para un posible regreso a Millonarios, club en el que logró tanto la liga, la copa y la superliga en el tiempo en el que estuvo. Con la camiseta 'embajadora' participó en 186 partidos, en los que acumuló 86 porterías a cero y se consolidó como uno de los mejores cancerberos de Colombia. No obstante, parece que no tendría intención de volver a jugar en nuestro país, y en cambio buscaría seguir en el balompié internacional.

Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarfsfield @alvaromontero1/Instagram

Publicidad

Recordemos que el nacido en El Molino, en la Guajira, está cedido en Vélez por parte del equipo capitalino hasta el 31 de diciembre del próximo año, pero dada su falta de continuidad en el equipo se ha especulado con su salida.

Desde su llegada a Argentina, tan solo ha disputado dos partidos en la liga, y en los demás siempre ha estado en el banco de suplentes. El golero 'cafetero' enfrenta una competencia feroz en el 'fortín', ya que el titular del equipo, Tomás Marchiori , arribó a la escuadra en enero de 2024 y desde ahí no ha soltado el puesto en el once inicial del técnico Guillermo Barros Schelotto, además, detrás de ellos viene el portero Lautaro Garzón, de 22 años, que podría representar una amenaza para el colombiano dada su juventud.

Según lo comunicado sobre la situación de Montero, el cuadro de Liniers le prometería más minutos en el equipo para que no se vaya del club, lo cual sería muy positivo para el exMillonarios, en su búsqueda de un cupo en la lista de Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, que lucha en el arco con Kevin Mier, David Ospina y Camilo Vargas, y que finalizará con uno de ellos sin el certamen orbital, por lo que la continuidad será un aspecto fundamental para no bajarse del avión rumbo a Estados Unidos, México y Canadá.