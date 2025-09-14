Cierren el Arroyito; vea el golazo olímpico de Ángel Di María le marcó a Boca Juniors

Este domingo, por la fecha 8 de la Liga Profesional Argentina, Rosario Central recibió a Boca Juniors en el Gigante de Arroyito, donde los asistentes fueron testigos de una verdadera joya de Ángel Di María.

A los 24 minutos, el exjugador del Real Madrid, Manchester United y Benfica, entre otros, ejecutó desde el costado derecho un tiro de esquina preciso como puesto con la mano. La pelota fue imposible de contener para Leandro Brey, que solo pudo ir a sacarla de su portería, mientras Rosario celebraba la obra de arte del ‘Fideo’.



Así fue el gol olímpico de Ángel Di María en Rosario vs. Boca