América sigue pasando la podadora en su nómina para 2026; salidas confirmadas

El fútbol colombiano para la temporada 2025 está llegando a su final, en los próximos días se conocerán los campeones de la Liga II y la Copa BetPlay, pero mientras esto sucede, los distintos clubes de primera división reportan novedades, siendo uno de ellos el América de Cali.

A través de sus plataformas informativas, la 'mechita' comunicó la no continuidad de dos futbolistas más: el rojo del Valle del Cauca sigue pasando la 'escoba', la podadora.

América de Cali - Foto: Colprensa

¿Qué jugadores no continuarán en América de Cali para el 2026?

En los más recientes comunicados precisaron que tanto el arquero venezolano, Joel Graterol, como el volante Sebastián Navarro no seguirán en el club para el año entrante, agradeciéndole su compromiso mientras vistieron los colores del equipo.



"Graterol se despide del América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores", se leyó en el trino de despedida para el golero de 28 años.

Por su parte, de Navarro complementaron que "finalizó su etapa con nuestra institución. Agradecemos su entrega y le deseamos éxitos en sus próximos retos profesionales".

Graterol y Navarro se suman a las marchas del delantero peruano Luis Ramos, quien fue anunciado como el estelar refuerzo para Alianza Lima, y de Luis Paz, que antes de concluir los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, informó en charla con los medios de comunicación en la ciudad de Cali que su historia en el América concluía.

América tiene como gran objetivo para el 2026 volver a ser protagonista en las competiciones del fútbol colombiano, luego de haber llegado a las instancias finales en el segundo semestre del 2025, quedando muy cerca de pelear por la estrella de fin de año.

El año entrante marca un gran reto para David González, quien aparecerá oficialmente en el banco 'escalarta', ya que compite a nivel continental en la Copa Sudamericana, lugar que se ganó por culminar en el quinto lugar de la reclasificación.