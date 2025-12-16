Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América sigue pasando la podadora en su nómina para 2026; salidas confirmadas

América sigue pasando la podadora en su nómina para 2026; salidas confirmadas

El rojo del Valle del Cauca comunicó la salida de dos jugadores más, agradeciéndole su compromiso mientras vistieron los colores del equipo. América busca ser protagonista en el 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
América de Cali buscará ser protagonista en el 2026.
América de Cali buscará ser protagonista en el 2026.
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad