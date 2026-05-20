Le caen a Néyser Villarreal por gol errado; “no es la primera vez que desperdicia chances claras”

Cruzeiro sacó un valioso empate 1-1 en su visita a La Bombonera, en la fecha 5 de la Copa Libertadores, en un partido en el que el atacante colombiano Néyser Villarreal comenzó como suplente pero ingresó al minuto 81 por Kaio Jorge, teniendo una chance clara de marcar gol que es viral en redes sociales, porque falló a pesar de haber quedado mano a mano con el arquero rival.

Dicha acción ha generado reacciones en la prensa brasileña, y en 'Globo Esporte' en el análisis del compromiso apuntaron contra el joven delantero exMillonarios, quien tuvo en sus pies la victoria del cuadro de Belo Horizonte.

Críticas Néyser Villarreal en Brasil

Sobre la jugada puntual al minuto 86, puntualizaron en que "incluso pudieron haber marcado un segundo gol, pero falló una clara ocasión contra el arquero Leandro Brey", y recordaron que "no es la primera vez que el colombiano desperdicia oportunidades claras", dejando claro que en su estadía en Cruzeiro ha fallado varias chances importantes que le han costado caro al cuadro de Belo Horizonte.



Cabe recordar que Néyser Villarreal venía de hacer el gol de la victoria 1-0 sobre Boca Juniors en Brasil, el pasado 28 de abril, en lo que es por el momento su único tanto en la Copa Libertadores actual, en la que su elenco está de primero en el grupo D, con 8 puntos, uno más que los 'xeneizes'.

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En cuanto a su temporada en el Cruzeiro, en el Brasileirao ya tiene 9 partidos de 16, registrando tres goles y una asistencias. Le ha marcado a Bragantino, Paranaense y Vasco da Gama, aunque su tanto más reciente en el campeonato de ese país fue el pasado 12 de abril.

Eso sí, a pesar de ese gol errado del que hablan en la prensa en las últimas horas, el joven atacante ha venido de menos a más en su adaptación al balompié internacional, sumando minutos, dando luces de su talento y de paso anotando sus primeras anotaciones como profesional, ya que en su paso por Millonarios, donde debutó, se fue sin celebrar.