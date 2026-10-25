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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leandro Paredes se rinde a los pies de Álvaro Montero, figura en Boca Juniors 1-0 Independiente;

Leandro Paredes se rinde a los pies de Álvaro Montero, figura en Boca Juniors 1-0 Independiente;

El campeón del mundo con Argentina y actual capitán de Boca Juniors, Leandro Paredes, destacó públicamente una nueva gran actuación del arquero colombiano Álvaro Montero.

Por: AFP
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Álvaro Montero y Leandro Paredes
Álvaro Montero y Leandro Paredes
Boca Juniors Oficial

Boca Juniors venció 1-0 de visita a Independiente, se clasificó para octavos de final del Clausura argentino y recuperó la punta de la Tabla Anual, este domingo en la decimocuarta y antepenúltima fecha de la fase regular del torneo. Álvaro Montero fue la gran figura del compromiso.

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Con este triunfo, Boca quedó segundo en el Grupo A con 27 unidades junto a Defensa y Justicia, a dos del líder Instituto, con dos partidos por disputar.

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En la Tabla Anual acumula 57 puntos y se adelantó a Rosario Central (56) y Argentinos Juniors (54), que lo alcanzará si derrota el martes a Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha.

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La Tabla Anual suma los puntos de la fase regular de los torneos Apertura y Clausura, otorga tres cupos para la Libertadores de 2027 y título de campeón a su ganador. Este fue instaurado por la AFA en 2026 en medio de una gran polémica, porque lo hizo con el campeonato ya empezado.

Boca encontró el triunfo en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, a dos minutos del final, con un cabezazo del juvenil Facundo "Jagger" Herrera.

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Elogios para Álvaro Montero en Boca Juniors

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El Xeneize debió esforzarse al máximo para vencer a unos aguerridos Diablos Rojos, que opusieron una feroz resistencia y en varios pasajes dominaron y generaron situaciones que transformaron en figura al portero colombiano Álvaro Montero, de Boca.

"A Montero lo abracé y le dije que nos salvó otra vez. Los buenos arqueros están para esos momentos clave y hoy lo volvió a demostrar", lo elogió el capitán xeneize, Leandro Paredes.

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"Sabíamos que el partido iba a ser así. Vinimos a un estadio difícil y contra un rival complicado. Ahora nos quedan dos finales y vamos a dar lo mejor. Estamos muy bien, contentos, trabajando para luchar en todos los frentes, pero todavía no hemos ganado nada", agregó Paredes.

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