Leicy Santos se fue de doblete en Estados Unidos; vea sus dos goles con Washington Spirit

Este viernes 24 de abril, Leicy Santos fue figura en el fútbol norteamericano, en la victoria por 4-0 de Washington Spirit frente a Kansas City.

Y es que, la colombiana fue la primera en reportarse a los 25 minutos de partido, sellando una gran anotación, con un remate de primera intención frente al arco rival, que se hizo inatajable para la guardameta contraria.

A TRINITY RODMAN CROSS FOR A LEICY SANTOS GOAL 😤 pic.twitter.com/DtGrp4Uk4G — National Women’s Soccer League (@NWSL) April 25, 2026

Tiempo después, a los 56 minutos de partido, la 'cafetera' nuevamente apareció con otra 'joya' para enmarcar, apareciendo dentro del área rival como si fuera una nueve; buscando la pelota entre las centrales y sellando un remate que se hizo inatajable para la arquera.



Al final, fue 4-0 para Washington Spirit, que no sufrió contra Kansas City.

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