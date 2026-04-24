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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leicy Santos se fue de doblete en Estados Unidos; vea sus dos goles con Washington Spirit

Leicy Santos se fue de doblete en Estados Unidos; vea sus dos goles con Washington Spirit

La colombiana se reportó de gran manera, sellando dos importantes anotaciones con su equipo, el Washington Spirit, para el triunfo 4-0 contra Kansas City.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Leicy Santos festejando anotación con Washington Spirit, en el fútbol norteamericano.
Leicy Santos festejando anotación con Washington Spirit, en el fútbol norteamericano.
Foto: X de @WashSpirit.

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