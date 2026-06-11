🔴Mundial 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto de la inauguración

🔥🤩 Inauguración llena de constelación de estrellas 🔥🤩

Entre los artistas confirmados se encuentran Belinda, Danny Ocean, el colombiano J Balvin y Ryan Castro, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

Igualmente, Alejandro Fernández cantará el himno nacional de México, mientras que Tyla será la encargada de entonar las notas del de Sudáfrica. En la ceremonia también aparecerá la actriz mexicana, Salma Hayek.