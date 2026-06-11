🔴Mundial 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto de la inauguración

Además de seguir EN VIVO el minuto a minuto AQUÍ, lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol y Ditu.
- 10:25 a. m.🤔📺¿Dónde ver EN VIVO la inauguración del Mundial 2026?🤔📺
- 10:22 a. m.🎤👏🏻💃🏼¿Shakira cantará en la inauguración del Mundial 2026?🎤👏🏻💃🏼
Sí, la cantante colombiana, que interpreta la canción oficial del Mundial 2026, ‘Dai Dai’, estará en la inauguración en el estadio Ciudad de México junto a Burna Boy.
- 10:06 a. m.🤔🔥👏🏻¿Cuánto durará la ceremonia de inauguración?🤔🔥👏🏻
El horario establecido por la FIFA indica que la ceremonia de inauguración será alrededor de una hora y media. Se espera que haya mucho colorido con respecto a la cultura e idiosincrasia de México.
- 10:02 a. m.🔥🤩 Inauguración llena de constelación de estrellas 🔥🤩
Entre los artistas confirmados se encuentran Belinda, Danny Ocean, el colombiano J Balvin y Ryan Castro, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.
Igualmente, Alejandro Fernández cantará el himno nacional de México, mientras que Tyla será la encargada de entonar las notas del de Sudáfrica. En la ceremonia también aparecerá la actriz mexicana, Salma Hayek.
- 09:55 a. m.⏱️🤔¿A qué hora es la inauguración?⏱️🤔
El estadio Ciudad de México, el mítico Azteca, acogerá esta vibrante inauguración que incluirá el partido México vs. Sudáfrica y todo un show musical. A las 12:30 de la tarde, de Colombia, está programada.
- 09:45 a. m.👋🏻¡Bienvenidos!👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto de la inauguración del Mundial 2026.
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