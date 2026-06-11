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Jhon Lucumí es pretendido por gigante de Italia; seguiría los pasos de Juan Guillermo Cuadrado

Mientras está concentrado con la Selección Colombia, desde Italia aseguran el fuerte interés de un gigante por Jhon Lucumí, donde ya destacó su compatriota Juan Guillermo Cuadrado

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Jhon Lucumí con la Selección Colombia
Jhon Lucumí con la Selección Colombia
AFP

La Copa Mundial de 2026 está a punto de comenzar y las distintas selecciones llevan semanas trabajando para realizar un papel destacado en el torneo. Mientras tanto, los clubes, aunque están en receso, no pierden el tiempo y ya buscan reforzarse con el mejor talento que dejará el certamen de cara a la próxima temporada.

Este es el caso de Jhon Lucumí, defensor colombiano que ha sido una pieza fundamental en el proceso de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Sus buenas actuaciones con Bolonia de Italia lo han consolidado como un zaguero seguro y determinante, además de ser clave en la obtención de la Copa de Italia en 2025.

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El medio 'Sky Sport' de este país aseguró que "la Juventus tiene en la mira al defensa del Bologna, a quien Luciano Spalletti desea fervientemente. El colombiano tiene una cláusula de rescisión de 28 millones de euros que expira a mediados de julio, y el equipo 'rossoblu' está dispuesto a dejarlo marchar este verano".

El equipo de Turín "podría concretar el fichaje sin negociar con el Bologna. Lucumí tiene una cláusula de rescisión de 28 millones de euros que expira a mediados de julio. Queda por ver si la Juventus la utilizará para asegurar su traspaso a Turín o si preferirá negociar con el Bologna".

Jhon Lucumí (derecha) junto a Jhon Arias en un partido de la Selección Colombia.
Jhon Lucumí (derecha) junto a Jhon Arias en un partido de la Selección Colombia.
Getty

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Según la prensa de este país, el defensor de 27 años lo ven como una promesa solida y que 'encaja' a la perfección con la idea de juego que tiene Juventus. Además, la 'vecchia signora' quiere apostar fuertemente en este mercado de verano, para volver a destacar en la Serie A, como lo hizo hace algunos años logrando nueve scudettos consecutivos desde el año 2011 hasta el 2020. En gran parte de esta época lució Juan Guillermo Cuadrado, donde fue titular indiscutible para liderar la Juventus en ese entonces.

Jhon Lucumí con la Selección Colombia

El nacido en el Valle del Cauca se ha convertido en titular indiscutible en el proceso que lleva Néstor Lorenzo en la 'tricolor', allí ha forjado su talento y se ganó el puesto para ser incluido en el listado de 26 convocados al Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Recordemos que la Selección Colombia se ubica en el grupo K, y hará su debut frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, el próximo miércoles 17 de junio.

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