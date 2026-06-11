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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "La Selección Colombia será uno de los equipos más eficaces en el Mundial 2026"

"La Selección Colombia será uno de los equipos más eficaces en el Mundial 2026"

Un reconocido entrenador analizó a la Selección Colombia, que se alista para su debut en el Mundial 2026. Dicho DT habló en exclusiva con Noticias Caracol y Gol Caracol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jun, 2026
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Selección Colombia en su último partido preparatorio rumbo al Mundial 2026; fue contra Jordania.
Selección Colombia en su último partido preparatorio rumbo al Mundial 2026; fue contra Jordania.
AFP

El Mundial 2026 tendrá su puntapié inicial este jueves 11 de junio con dos compromisos, siendo uno de ellos el que jugará México frente a Sudáfrica. Pero sin duda en territorio nacional, los que más repercute es el debut de la Selección Colombia.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya están su sede en la Copa del Mundo 2026, Guadalajara, para preparar su estreno frente a Uzbekistán. En la previa de este magno evento deportivo, Marina Granziera, enviada especial de Noticias Caracol y Gol Caracol, a la ciudad de México, conversó en exclusiva con Juan Carlos Osorio, quien dio su opinión de cómo ve a la 'amarilla' para la cita orbital en tierras norteamericanas, y por supuesto, dejó su concepto sobre el combinado 'azteca', al que dirigió entre octubre de 2015 y julio de 2018.

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"Creo que las expectativas como nombre de fútbol, como siempre creo que va a haber algunas tendencias, equipos que van a jugar más a tareas defensivas, porteros, 5-4-1, contra rivales de mucho peso", dijo en primera instancia Osorio con respecto a su visión del Mundial 2026.

La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio.
La Selección Colombia debuta en el Mundial 2026 el próximo 17 de junio.
Foto: AFP

A continuación, el extécnico de Atlético Nacional otorgó su pensamiento sobre la Selección Colombia, que tendrá su estreno el miércoles 17 de junio.

"Yo creo que tiene un equipo mixto, tiene para jugar una idea híbrida, para tener un aire híbrido del juego, para jugar a las transiciones", precisó Osorio.

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A renglón seguido, le dedicó unas palabras a México, pero complementó su análisis con las cualidades y virtudes del seleccionado colombiano.

"Es muy similar, el fútbol aéreo, equipos vulnerables, pero Colombia, obviamente, por su velocidad, rapidez y sus transiciones, va a ser uno de los equipos a nivel mundial, más eficaces y eficientes en esa idea de juego", concluyó Juan Carlos Osorio.

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¿A qué hora es Colombia vs. Uzbekistán y dónde verlo EN VIVO por TV?

El estreno de la 'amarilla' en el Mundial 2026 tiene un horario establecido de las 9:00 de la noche, en horario de Colombia, y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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