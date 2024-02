Linda Caicedo toda una luchadora: la colombiana y el duro momento que pasó en su vida

Linda Caicedoes una de las 'embajadoras' de Colombia en el fútbol femenino. La delantera, de 18 años, brilla en la actualidad con el Real Madrid, club en el que se destaca en cada compromiso de la Liga F, no solo en el aspecto ofensivo, sino que a su vez evidencia apoyo en la parte posterior cuando su plantel lo necesita. Ahora brilla a nivel internacional, pero en un momento de su vida tuvo que luchar contra una grave enfermedad.

La vallecaucana es una de las estrellas de las 'merengues' y por ello su salario también se percibe alto, ya que según las versiones extraoficiales, Caicedo Alegría devenga una suma superior a los 30 mil euros, que en pesos colombianos serían más de 127 millones de pesos. Linda no la ha tenido fácil, pero ha logrado superar todas las pruebas que le ha puesto la vida.

¿Qué le pasó a Linda Caicedo: tipo de cáncer padeció la futbolista?

Cuando tenía 15 años, la exjugadora del Deportivo Cali fue diagnóstica con cáncer de ovario, esto tras sufrir dolores abdominales. En una entrevista con la página oficial de la FIFA, Linda recordó este duro momento en su vida y aseguró que "pensó que no volvería a jugar" de manera profesional.

Publicidad

Y es que la 'Golden Girl' 2023 tuvo que someterse a distintos tratamientos y posteriormente fue intervenida quirúrgicamente. Fueron varios meses de lucha, pero pudo para su buena fortuna pudo volver a jugar. Después de este episodio llegaron 'grandes bendiciones' en su vida como fue el caso de participar en la Copa América con la Selección Colombia de mayores y en ese campeonato fue elegida como la mejor jugadora del torneo.

Linda Caicedo con Real Madrid femenino - Foto: Getty Images

¿Qué dijo Linda Caicedo de su enfermedad?

Publicidad

"Mentalmente, fue un momento muy difícil de mi vida. Estoy eternamente agradecida de que ocurriera cuando era muy joven. Pude recuperarme, también tuve el apoyo de mi familia. Y ahora me siento muy bien, lo que pasó me hizo crecer. Me siento agradecida y feliz de estar aquí", expresó en su momento Linda Caicedo en su charla con la FIFA.

En la actualidad, la delantera vallecaucana lidera a la Selección Colombia que participará en la Copa Oro. El debut de las 'superpoderosas' en el certamen que organiza la Concacaf será este miércoles contra Panamá, a partir de las 7:30 de la noche. Linda Caicedo y compañía confían en hacer una buena presentación en dicho certamen.

Catalina Usme y Linda Caicedo celebran un gol con la Selección Colombia femenina, en un partido de Copa América Getty Images