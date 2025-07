Liverpool no se quedaría quieto ante amenaza de ida de Luis Díaz; pone lupa a una estrella

Luis Díaz no para de ocupar espacios en la prensa internacional. No solo porque lo criticaron por no asistir al funeral de Diogo Jota ( aunque se redimió porque estuvo en una misa conmemorativa ), sino porque desde Liverpool habrían rechazado dos ofertas por el guajiro desde Barcelona y el Bayern Múnich. Ahora, la últimas novedades que reportan y que están relacionados con el que '7', es que en caso de que se marche, desde los 'reds' no se quedarían quietos y ya le pusieron la lupa a una estrella mundial; brasileña.

Si bien dicha figura perdió un poco de relevancia en su equipo actual, ha ganado diversos títulos que incluyen Champions League y Supercopa de Europa y también es una de las apuestas en la ofensiva de la Selección de Brasil que ya puso su nombre en el Mundial 2026. El 'crack' en cuestión por el que apostaría Liverpool como posible reemplazo de Díaz Marulanda es Rodrygo Goes.

El artillero, de 24 años, no tuvo mucha participación en el Mundial de Clubes que está a punto de terminar en los Estados Unidos, y además en los 'merengues' no vio la regularidad deseada en la campaña anterior. Incluso, en la prensa deportiva de España apuntan que el oriundo de Osasco, estado de Sao Paulo, se perfila para salir en este mercado de pases de verano.

"El reportero de transferencias, Graeme Bailey, reveló el pasado lunes que el Liverpool está considerando reemplazar a Luis Díaz con Rodrygo, después de haber mantenido conversaciones con los agentes del delantero brasileño , descrito como una 'superestrella de clase mundial' por la leyenda saliente del Madrid Luka Modric", precisaron en el portal 'TeamTalk'.

A su vez, el periodista de 'Sky Sports', Sacha Tavolieri, había precisado en su red social de 'X' el fuerte interés del Liverpool por Rodrygo Goes, afirmado a su vez que el exSantos tendría como prioridad llegar a la Premier League, campeonato que está entre el Top-5 de las ligas del 'viejo continente'.

Liverpool no sería el único club en el Reino Unido que le sigue la pista a Rodrygo, también lo han relacionado con Manchester City y Arsenal.

Solo queda esperar si finalmente Liverpool acepta alguna oferta por Luis Díaz, quien aún tiene contrato vigente en el club hasta junio del 2027, y en caso tal de que se dé, si van con toda por Rodrygo para reforzar el frente de ataque.