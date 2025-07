Liverpool sí dejaría ir a Luis Díaz; filtran movida para que Bayern Múnich lo fiche

Luis Díaz tiene contrato hasta 2027 con el Liverpool, pero su deseo es salir lo más pronto posible hacia otro equipo debido a que, pese a ser el segundo goleador del plantel, su salario es de los más bajos, pues al menos 18 de sus compañeros estarían ganando más que él, según reveló la prensa británica.

El guajiro de 28 años de edad quiere mejorar sus condiciones económicas y sabe que otros clubes lo puede hacer, ya que actualmente recibe entre 2,5 y 3 millones de euros por temporada, mientras que el Bayern Múnich de Alemania le ofrece entre 5 y 6 veces más.

Y aunque el popular ‘Lucho’ ya le dijo sí al cuadro alemán, el Liverpool no lo ha dejado partir por considerar insuficiente lo que se ofrece por él. Lo particular es que su contrato no tiene cláusula de salida y sus pretendientes no tienen una cifra concreta para empezar a negociar.

Es así como el Liverpool ya le ha dicho no al Barcelona de España, que dijo estar dispuesto a desembolsar 60 millones de euros por el atacante ‘cafetero’; a Al Nassr de Arabia Saudita, que puso 85 millones de euros sobre la mesa; y al propio Bayern, que ofreció 67,5 millones.

Bajo esa luz, se dice que los ‘reds’ querrían más de 100 millones de euros por el colombiano, pero la situación podría cambiar, según lo destapó el diario inglés Echo, especializado en noticias del elenco rojo.



Solo así, Liverpool dejaría ir a Luis Díaz

El medio anteriormente mencionado señaló que aunque “el Liverpool no considerará ninguna venta durante esta ventana de transferencias”, habría una posibilidad para que el guajiro se marche de la institución

La única opción es que llegue “una propuesta que sea considerada imposible de rechazar”, lo que se podría traducir en un monto que se acerque a los 100 millones de euros.

Frente a esta postura, el Bayern no baja los brazos, como ya lo hizo el Barcelona, y tendría clara la estrategia para quedarse con el delantero, agregó Echo.

“El Bayern está dispuesto a volver con una oferta mejorada en su intento de debilitar la determinación de los rojos”, apuntó el impreso.

Entre tanto, Al Nassr de Arabia también estaría dispuesto a quedarse con el colombiano, pues el mismo Cristiano Ronaldo, capitán de esa escuadra, lo habría pedido como refuerzo debido a que el portugués ahora tiene voz y voto en la conformación de la plantilla saudí.

Por ahora, Díaz está en Japón para 2 duelos amistosos del Liverpool, contra el Milan de Italia (julio 26) y Yokohama Marinos (julio 30). Luego, el plantel regresará a Inglaterra para la supercopa de ese país, el 10 de agosto contra Crystal Palace.