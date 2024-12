Liverpool y Luis Díaz ven como una 'bendición' la suspensión del juego con Everton: ¿por qué?

Liverpool y Luis Díaz no tendrán acción este sábado luego de que el partido contra Everton fuera suspendido por las inclemencias del clima , con vientos a más de 75 mph. Si bien se trata de un contratiempo, los 'reds' no lo ven forma negativa, sino por el contrario como una buena oportunidad. ¿Por qué?

Liverpool ha tenido un mes de noviembre muy desenfrenado y llenos de partidos, por lo que el no jugar frente a los 'toffees' significa un descanso importante. "Los jugadores de Arne Slot reciben un respiro inesperado de un calendario cada vez más intenso, la oportunidad de recargar las baterías brevemente antes de una racha de siete juegos en 27 días", reseñó 'Liverpool Eccho'.

Eso sí, las buenas noticias no solo tienen que ver con el descanso sino también con la posibilidad de recuperar jugadores que están en el departamento médico y otros que no estabana habilitados por acumulación de tarjetas amarillas. "Si bien un reajuste posterior del partido significa que Ibrahima Konate, Alisson Becker, Diogo Jota, Conor Bradley, Kostas Tsimikas y Federico Chiesa, quienes se esperaban que se perdieran el sábado, podrían estar disponibles y Alexis Mac Allister habrá cumplido su suspensión actual en un partido en casa en lugar de un partido difícil fuera de casa, la nueva fecha para el juego significará un cambio significativo en la atmósfera", complementó el citado portal.

No todo es 'color rosa' para Liverpool

Si bien el encuentro le sirve a los 'reds' para tener mayor reposo físico, el aplazamiento supone un dato particular. "Ahora es casi seguro que el derbi final de Goodison se jugará en una noche entre semana, lo que provoca una repetición de la atmósfera volátil que ayudó al Everton a asestar un gran golpe al desafío por el título del Liverpool en abril pasado con una victoria por 2-0 un miércoles por la noche", contó el medio inglés.

Por otro lado, este 'mini' para alivia el ritmo de partidos que venían teniendo Liverpool, pero a su vez altera el calendario a futuro, ya que sin contar con la reprogramación del encuentro contra Everton, tendrá otros seis juegos en el último mes del año:

Girona vs. Liverpool - 10 de diciembre - Champions League

Liverpool vs. Fulham - 14 de diciembre - Premier League

Southampton vs. Liverpool - 18 de diciembre - Carabao Cup

Tottenham vs. Liverpool - 22 de diciembre - Premier League

Liverpool vs. Leicester - 26 de diciembre - Premier League

West Ham vs. Liverpool - 29 de diciembre - Premier League