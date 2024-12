Luis Díaz se quedó con las ganas de jugar: ¿Por qué Everton vs. Liverpool fue aplazado?

Luis Díaz tendrá que esperar para volver a jugar con la camiseta del Liverpool . El partido frente a Everton , en lo que sería una nueva edición del derbi de Merseyside, a disputarse este sábado 7 de diciembre, a las 7:30 a.m. (Hora de Colombia) , fue suspendido a causa de las condiciones meteorológicas adversas que se presentaron.

A pocas horas de que rodara la pelota en Goodison Park, la Oficina Meteorológica emitió advertencias de lluvia, viento e inundaciones en algunas partes del Reino Unido. Al leer esta contundente información, los 'toffees' se pronunciaron en un comunicado, publicado en su página web oficial y redes sociales, explicando más del tema.

"Debido al riesgo para la seguridad en el área local debido a las fuertes ráfagas de viento y a una advertencia de un viento fuerte que permanece vigente hasta las 6 de la mañana del domingo, el partido de hoy (sábado) deberá posponerse", se lee en el pronunciamiento del conjunto que oficiaría de local en la fecha 15 de la Premier League.

Pero no fue lo único y Liverpool también alzó la voz, refiriéndose a los miles de hinchas que soñaban y tenían la ilusión de ver a su equipo. "Sabemos que esto será profundamente decepcionante para los aficionados y la gente que vendría, pero la seguridad de todos de suma importancia", sentenciaron los 'reds' al respecto.

Cabe aclarar que Everton vs. Liverpool no fue el primer compromiso aplazado por la tormenta Darragh. Dos partidos del torneo de segunda división (Championship), programados para el sábado 7 de diciembre (Plymouth Argyle contra Oxford United y Cardiff City vs. Watford) también fueron cancelados desde el viernes.

Luis Díaz, delantero colombiano de Liverpool, en un calentamiento en partido de la Premier League Getty Images

Números de Luis Díaz con Liverpool, en la temporada 2024/2025

El delantero colombiano ha disputado un total de 1.184 minutos, repartidos en 20 compromisos , entre Premier League, la Champions League y Carabao Cup. Allí, marcó nueve goles, brindó dos asistencias y no ha recibido ni una sola tarjeta. El último juego en el que dijo presente fue en el empate 3-3 con Newcastle, por la Liga inglesa, el pasado 4 de diciembre.

