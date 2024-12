Luis Díaz, atento: ¿Cuándo se jugaría Everton vs. Liverpool, tras ser suspendido?

El derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool , previsto para este sábado 7 de diciembre, a partir de las 7:30 a.m. (Hora de Colombia), en el estadio de Goodison Park, fue aplazado debido a las "condiciones climatológicas adversas" . Razón por la que Luis Díaz se quedó con las ganas de volver a sumar minutos con los 'reds'.

Horas antes del inicio del choque, los responsables deportivos de ambas entidades y representantes de la policía y del ayuntamiento de Liverpool optaron por posponer el encuentro de la jornada 15 de la Premier por el caos provocado por la tormenta Darragh que afectó a parte del Reino Unido, tal y como anunció Everton.

"El riesgo para la seguridad por las fuertes ráfagas de viento previstas hasta primera hora del domingo aconseja aplazar el encuentro por motivos de seguridad", indicó un comunicado del club.

Liverpool, que también comunicó que el choque fue cancelado por "el riesgo para la seguridad en el área local", es el líder de la competición con siete puntos de ventaja sobre Chelsea y Arsenal. Everton es decimoquinto, fuera de la zona de descenso.

La tormenta Darragh ya ha causado suspensiones en otros eventos del fin de semana, entre ellos dos encuentros de la segunda división inglesa y otro de la tercera categoría.

Ahora, ya se piensa en la programación de Everton vs. Liverpool y si bien la Premier League no se ha pronunciado sobre esto, dando día y hora exactos, medios ingleses coinciden en que no será pronto. El argumento que dan es el apretado calendario de los 'reds', entre Premier League, Champions, Carabao y FA Cup.

De esa manera, este partido válido por la fecha 15 de la Liga inglesa se jugará hasta 2025, dependiendo de cómo avance el panorama delos dirigidos por Arne Slot, que tienen participación en varios campeonatos.

Luis Díaz, delantero colombiano, se lamenta por un gol que Liverpool recibió en la Premier League Getty Images

Calendario de Liverpool: próximos partidos



Girona vs. Liverpool - 10 de diciembre - Champions League

Liverpool vs. Fulham - 14 de diciembre - Premier League

Southampton vs. Liverpool - 18 de diciembre - Carabao Cup

Tottenham vs. Liverpool - 22 de diciembre - Premier League

Liverpool vs. Leicester - 26 de diciembre - Premier League

West Ham vs. Liverpool - 29 de diciembre - Premier League

Liverpool vs. Manchester United - 5 de enero - Premier League

Liverpool vs. Accrington - 11 de enero - FA Cup

Calendario de Everton: próximos partidos