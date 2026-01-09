Marino Hinestroza está cerca de ser nuevo jugador de Boca Juniors; ya habría acuerdo

Hace un par de minutos, desde territorio argentino llegó reveladora información respecto a lo que sería el futuro profesional de Marino Hinestroza, actual jugador de Atlético Nacional, que lleva varios días a la expectativa por el complejo panorama que se presentaba.

Y es que, siendo casi un completo hecho su no continuidad en el cuadro ‘verdolaga’, la preguntaba pasaba por cuál sería el nuevo equipo del joven extremo de 23 años.

Inicialmente, a finales del año pasado se había planteado una inminente llegada a Boca Juniors, teniendo en cuenta que ese era el deseo del colombiano y el club ‘xeneize’ fue al grano desde el inicio, respecto a las intenciones que tenía con Marino Hinestroza.

Sin embargo, durante las negociaciones hubo diferencias económicas con Atlético Nacional, que alargó las charlas mientras llegaba a un mutuo acuerdo para dividir los derechos deportivos del ‘cafetero’.



En medio de esa expectativa e incertidumbre, aparecieron equipos brasileños como Sao Paulo, Fluminense, Cruzeiro y Botafogo, que metieron presión con su poderío económico, para hacerse con el fichaje del joven extremo derecho, quien, mientras tanto, entrenaba por su parte a la espera de que todo se solucionara.

Ahora, en las últimas horas, se confirmó desde territorio argentino que las charlas entre Boca Juniors y Atlético Nacional llegaron a buen puerto, por lo que Marino Hinestroza se vestirá de ‘xeneize’ para este 2026. Y justamente, todo se habría dado por los mismo cinco millones de dólares, que el club ‘azul y oro’ había ofertado desde un inicio.

“Marino Hinestroza jugará en Boca: Atlético Nacional debe enviar la aceptación de la última oferta de cinco millones de dólares. El futbolista cedió e hizo un esfuerzo para que se dé. En los próximos días, viajará a firmar por 4 años. El pase, como se comentó siempre, nunca estuvo en riesgo”, citó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta oficial de ‘X’, dejando claro que todo sería cuestión de horas para que se oficialice el fichaje.

🚨Marino Hinestroza jugará en Boca: Atlético Nacional de enviar la aceptación de la última oferta de u$s 5M.

*️⃣El futbolista cedió e hizo un esfuerzo para que se dé. En los próximos días, viajará a firmar por 4 años. El pase, como se comentó siempre, nunca estuvo en riesgo. pic.twitter.com/YynSUfBoqf — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 9, 2026

Aunque no se conocen a detalle todas las condiciones de la operación, se habla de que los ‘verdolagas’ se quedarán con un porcentaje en los derechos deportivos del futbolista colombiano. No obstante, aunque varios periodistas referencian un 20%, a ciencia cierta no se sabe si es verdad esta información.

Se espera que con el pasar del día, se destapen más informaciones referentes a este importante fichaje, que le dará la vuelta al fútbol argentino. De esta manera, Marino jugaría Copa Libertadores con el 'azul y oro'.