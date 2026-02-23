Colombia Sub-17 vs. Brasil, dónde ver EN VIVO en TV; partido internacional de fogueo

La Selección Colombia Sub-17 se pone a prueba este martes 24 de febrero en el primero de los dos partidos preparatorios frente a Brasil en la sede deportiva de la Federación Colombia de Fútbol, de cara al Sudamericano Conmebol de la categoría en el presente año.

Entre los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado aparecen nombres de jugadores que a pesar de su corta edad ya militan en el balompié internacional, como en el caso de Gorka Abascal Martínez, del Real Madrid, de España, o Álex Gómez, del Red Bulls (Estados Unidos).



Hora y TV de Colombia Sub-27 vs Brasil EN VIVO, partido preparatorio:

Fecha: martes 24 de febrero de 2026

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: sede deportiva de la FCF (Barranquilla, Colombia)

Transmisión: Caracol HD2 (señal alternativa de Caracol Televisión), DITU (APP), y www.golcaracol.com

Para esta transmisión con el sello del Gol Caracol, la narración estará a cargo de Jose 'Pepe' Garzón, los comentarios y análisis de Ricardo Orrego, y en los datos y estadísticas estará Juan Camilo Vargas.

La Selección Colombia Sub-17 disputará dos partidos preparatorios contra Brasil en la sede deportiva de la FCF, en Barranquilla. Las fechas de esos duelos serán este martes 24 de febrero y el viernes 27 de febrero.



Convocados de la Selección Colombia Sub-17 para partidos contra Brasil: