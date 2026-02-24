Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Mohamed Salah y una nueva razón por la que extraña a Luis Díaz en Liverpool

Mohamed Salah y una nueva razón por la que extraña a Luis Díaz en Liverpool

La salida de Luis Díaz de los 'reds', para fichar con Bayern Múnich, es uno de los movimientos que más ha dado de qué hablar y en el club inglés sienten su ausencia.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Luis Díaz y Mohamed Salah celebran un gol, cuando eran compañeros en Liverpool
