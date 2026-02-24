Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Achraf Hakimi, envuelto en líos legales; irá a juicio, tras ser denunciado por un grave caso

Achraf Hakimi, envuelto en líos legales; irá a juicio, tras ser denunciado por un grave caso

Después de años de investigación, se revelaron nuevos detalles que ponen contra las cuerdas al jugador del PSG, Achraf Hakimi, quien ya se pronunció y fue contuntendete.

Por: AFP
Actualizado: 24 de feb, 2026
Comparta en:
Achraf Hakimi, jugador marroquí del PSG, fue denunciado por supuesto caso de violación
Achraf Hakimi, jugador marroquí del PSG, fue denunciado por supuesto caso de violación
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad