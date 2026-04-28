Luis Díaz, culpable del lamento de Ousmane Dembélé, en el PSG; "es una pena"

El delantero del PSG Ousmane Dembélé lamentó que su equipo bajara el ritmo cuando ganaban 5-2 al Bayern de Múnich en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones, lo que permitió a los bávaros colocarse 5-4 y dejar abierta la eliminatoria.

"Ha sido un partido con dos grandes equipos que atacan sin pensar. Son las semifinales, sabemos que el Bayern es un gran equipo pero nosotros también", dijo el jugador en la televisión oficial.

"Estamos contentos con el resultado, pero con 5-2 hemos parado de jugar un poco al final. Ha sido un partido increíble", agregó.

"Ahora tenemos que ir a Múnich a ganar otro partido para clasificarnos. Tendremos que estar muy concentrados. No vamos a cambiar nuestra filosofía, vamos a atacar y ellos nos atacarán, creo que el segundo partido también será grande", comentó.



"Nunca había visto un partido con estas ganas de ganar"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, aseguró que nunca había vivido un partido con la intensidad que la ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich (5-4).



"Hemos demostrado el tipo de equipos que somos. Nunca había visto un partido con esta intensidad y estas ganas de ganar. Los aficionados de los dos equipos tienen que estar contentos por este espectáculo", aseguró el entrenador español en la televisión oficial.

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"Físicamente el ritmo no ha caído y por ello hay que felicitar a los jugadores", agregó.

Luis Enrique lamentó que su equipo dejara escapar una renta de tres goles: "Ellos han corrido muchos riesgos y han mostrado que pueden dar un gran nivel".

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"Ha sido un partido muy difícil y la vuelta lo será también. Esta es solo la tercera derrota que sufren en toda la temporada. Estamos contentos por ello. Los dos equipos han mostrado su personalidad", comentó.