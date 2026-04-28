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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, culpable del lamento de Ousmane Dembélé, en el PSG; "es una pena"

Luis Díaz, culpable del lamento de Ousmane Dembélé, en el PSG; "es una pena"

A causa de la lúcida actuación del colombiano, quien terminó anotando un auténtico golazo a favor del Bayern Múnich; la joya francesa se lamentó al final del juego, pese a haber ganado 5-4.

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Ousmane Dembélé en duelo contra el Bayern Múnich, por Champions League.
Ousmane Dembélé en duelo contra el Bayern Múnich, por Champions League.
Foto: Getty Images.

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