Así quedó la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana, tras Millonarios 0-0 Sao Paulo

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Millonarios no pudo hacerse fuerte en casa. Este martes 28 de abril, por la fecha 3 del grupo C de la Copa Sudamericana, igualó sin goles (0-0) contra Sao Paulo, cediendo puntos claves en condición de local. Y es que el 'embajador' llegó a cuatro puntos, con una diferencia de gol de -1, ubicándose en la tercera posición del grupo C. Recordemos que solo el primero clasifica a la siguiente ronda de 'la otra mitad de la gloria', mientras que el segundo disputará un repechaje frente a uno de los que sean terceros en la Copa Libertadores.
1. Sao Paulo - 7 pts. (+3)
2. O'Higgins - 6 pts. (+1)
3. Millonarios - 4 pts. (-1)
4. Boston River - 0 pts. (-3)
Fecha 1
Fecha 2
Fecha 4
Boston River vs. Millonarios
Día: 7 de mayo.
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Centenario.
O'Higgins vs. Sao Paulo
Día: 7 de mayo.
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Codelco El Teniente.
Fecha 5
Sao Paulo vs. Millonarios
Día: 19 de mayo.
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Morumbi.
Boston River vs. O'Higgins
Día: 20 de mayo.
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Centenario.
Fecha 6
Millonarios vs. O'Higgins
Día: 26 de mayo.
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.
Publicidad
Sao Paulo vs. Boston River
Día: 26 de mayo.
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Morumbi.