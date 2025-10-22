Luis Díaz, figura con golazo en Champions League; aportó en el 4-0 sobre Brujas

Este miércoles, en la fecha 3 de la Champions League 2025, Bayern Múnich hizo respetar su estadio y venció por un marcador de 4-0 a Brujas, de Bélgica, confirmando el buen rendimiento colectivo y nuevamente se destacaron dos de sus figuras: Harry Kane y Luis Díaz, quienes anotaron goles. El tanto de la apertura del tanteador contra los belgas llegó por intermedio de Lennart Karl. En los segundos 45 minutos, Nicolás Jackson aumentó la distancia y sentenció el triunfo.

El colombiano Díaz volvió a ser un hombre clave en el esquema de ataque del equipo orientado por Kompany y dijo presente en el marcador con un potente remate, que puso a festejar a los seguidores que llegaron masivamente a la tribunas del Allianz Arena. Esto cuando el reloj marcaba el minuto 34. Ahí, hay que apuntar que en el primer tiempo Bayern allanó el camino triunfal en el torneo europeo, en el que marcha con 9 puntos y un rendimiento perfecto.

Luis Díaz, en el partido entre el Bayern Múnich y el Brujas Fotos: X/@FCBayernES

El entrenador del poderoso cuadro alemán volvió a ponerle la fe al nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, y así no lo incluyo a la hora de implementar las primeras variantes en la parte complementaria. Sin embargo, en la recta final del compromiso la figura de la Selección Colombia le dio paso a Wisdom Mike.

Incluso, Díaz Marulanda tuvo promediando el minuto 75 una nueva y clara posibilidad de anotar; pero un jugador de Brujas salvó en la línea de meta el que podría haber sido el segundo festejo de la noche.



MEDIA HORA DE JUEGO, TRES GOLES: ¡LUCHO DÍAZ Y UN MISIL DIRECTO PARA EL 3-0 DE BAYERN VS. BRUJAS!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/CsuBW4GhzA — SportsCenter (@SC_ESPN) October 22, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Después de una nueva buena presentación en Champions League; para Bayern Múnich lo que sigue es la visita a B. Mönchengladbach, en la Bundesliga. El partido será el próximo sábado 25 de octubre de 2025, a las 8:30 de la mañana (hora de nuestro país). Los bávaros son primeros con 21 puntos y una marcha perfecta en el torneo alemán.