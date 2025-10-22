Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, figura con golazo en Champions League; aportó en el 4-0 sobre Brujas

Luis Díaz, figura con golazo en Champions League; aportó en el 4-0 sobre Brujas

Nuevamente y fiel a su rendimiento en este semestre, Luis Díaz se destacó con Bayern Múnich, que sigue en un dulce momento en la Champions, con andar perfecto y 9 puntos en su haber.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 22 de oct, 2025
Luis Díaz, en el partido entre el Bayern Múnich y el Brujas
Foto: AFP

