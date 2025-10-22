Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazo de Harry Kane; se juntó con Luis Díaz y Konrad Laimer en Bayern Múnich vs Brujas

Golazo de Harry Kane; se juntó con Luis Díaz y Konrad Laimer en Bayern Múnich vs Brujas

Al minuto 14 el Bayern Múnich amplió más el marcador en el partido de Champions League, con participación de Luis Díaz, Laimer y una definición precisa del goleador Harry Kane.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2025
Harry Kane Bayern Múnich
Harry Kane Bayern Múnich - Foto:
AFP

