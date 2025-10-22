Golazo de Harry Kane; se juntó con Luis Díaz y Konrad Laimer en Bayern Múnich vs Brujas

Bayern Múnich salió con todo en el partido de la fecha 3 de la Champions League contra el Brujas, y antes de los 15 minutos ya iba ganando 2-0 en el estadio Allianz Arena, gracias a un gol de Harry Kane.

El delantero inglés se juntó con el colombiano Luis Díaz y el austriaco Konrad Laimer, para ampliar el marcador en este encuentro frente al cuadro belga.

Al minuto 14 'Lucho' filtró una pelota al área para el lateral del Bayern Múnich, quien vio en el segundo palo a Harry Kane, se la sirvió y el británico solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red para el 2-0 parcial sobre el Brujas.



Así fue el gol de Harry Kane en Bayern Múnich vs Brujas, por Champions League: