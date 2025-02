“Me decían que trajera a Teófilo Gutiérrez al Junior, que no hiciéramos más vías y hospitales”

Junior dio un golpe sobre la mesa con el regreso de uno de los ídolos de su hinchada, Teófilo Gutiérrez , quien hace olvidar la decepción que tuvieron con el fallido fichaje de James Rodríguez para este 2025.

A pesar de sus 39 años el barranquillero sigue siendo un futbolista lleno de calidad, sumado a su experiencia que será un punto importante para el elenco dirigido por el venezolano César Farías, que en algunos días podrá contar con ‘Teo’ cuando se ponga a punto desde lo físico.

Por eso, se siguen conociendo videos de lo que fue la llegada de Gutiérrez Roncancio al Junior en este 2025, con el alcalde Alejandro Char como una de las personas clave para la vuelta del mítico número 29 de los ‘tiburones’.

“Mira, no había barrio donde yo llegara y algunas personas me decían: “ya, ya alcalde, no haga más vías, no haga más hospitales, tráiganos a Teo". Esta es la alegría más grande de todos los junioristas, para toda la afición, es un ídolo al que le debemos mucho”, contó el dirigente en una charla jocosa con Teófilo Gutiérrez en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Por la misma línea Alejandro Char se mostró emocionado que el de ‘La Chinita’ finalice su exitosa carrera en el equipo de sus amores.

Teófilo Gutiérrez con el Junior - Foto: Junior Oficial

“Yo como juniorista, mejor dicho me siento realizado de tener a Teo con nosotros, sobre todo ya en los últimos años de su carrera que los venga a vivir con nosotros, es una alegría inmensa como barranquillero. Le doy gracias a Teo por todo lo que nos ha dado y yo se que él va a terminar entregándole a esta institución el mejor de sus esfuerzos. Estamos felices de tenerlo acá de vuelta”, finalizó diciendo el alcalde de Barranquilla.

Teófilo Gutiérrez y su regreso al Junior

“Gracias, jefe, la hinchada está feliz, el pueblo y la costa, sobre todo el hincha del Junior. Es algo lindo, es un sueño que tenemos, que se ha cumplido y que tenemos el objetivo claro, cuando uno trabaja en equipo los resultados se dan”, aseguró el delantero sobre su vuelta al cuadro rojiblanco.

En la rueda de prensa de presentación como refuerzo de los 'tiburones', Teófilo Gutiérrez se mostró confiado en su calidad y dejó una declaración que dio de qué hablar: "Los 39 años que tengo no me impiden ser el mejor jugador del fútbol colombiano. Ya lo he sido y sin duda sigo siendo el mejor, y se lo demuestro al que sea. Las estadísticas no mienten. Ser rey de América no te dice nada, pero sí lo llevas en tu palmarés".