Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz recibió falta temeraria en el Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Luis Díaz recibió falta temeraria en el Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

El jugador colombiano fue protagonista con su equipo en la visita al Mönchengladbach, donde fue víctima de una dura falta que derivó en una expulsión en el Borussia Park.

Por: Javier García
Actualizado: 25 de oct, 2025
Luis Díaz recibió dura entrada en Bayern Múnich
@SC_ESPN

