Luis Díaz recibió falta temeraria en el Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Por la octava jornada de la Bundesliga alemana, el Bayern Múnich se enfrentó al Borussia Mönchengladbach en el Borussia Park, donde el colombiano Luis Díaz fue titular con el conjunto bávaro.

Sobre el minuto 15, Luis Díaz fue protagonista de una acción en la que recibió una fuerte entrada por la banda izquierda de Jean Castrop, quien inicialmente fue amonestado. Sin embargo, tras la protesta de los jugadores del Bayern y las muestras de dolor de ‘Lucho’, el árbitro revisó la jugada en el VAR y cambió su decisión, expulsando al jugador del Mönchengladbach al minuto 19.



Así fue la dura entrada que recibió Luis Díaz