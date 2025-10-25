Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi marcó dos goles en triunfo de Inter Miami, y hubo palabras por "ruido" en renovación

Lionel Messi marcó dos goles en triunfo de Inter Miami, y hubo palabras por "ruido" en renovación

Luego de extender su contrato con el equipo de la MLS, hubo una voz autorizada del Inter Miami que se refirió a Lionel Messi y el acuerdo que estaba “hace rato” para que siguiera.

Por: EFE
Actualizado: 25 de oct, 2025
Comparta en:
Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi Inter Miami - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad