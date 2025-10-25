Lionel Messi marcó dos goles en triunfo de Inter Miami, y hubo palabras por "ruido" en renovación

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, aseguró este viernes que estaban “totalmente tranquilos” de que Lionel Messi renovaría con el equipo hasta 2028, en una rueda de prensa posterior a la victoria de Las Garzas ante el Nashville por 3-1 en el primer partido de los ‘playoffs’ de la MLS.

Aunque el club no comunicó la decisión hasta este jueves, el técnico argentino detalló que todo “hacía rato que estaba acordado”, pese al “ruido” que hay alrededor del astro argentino.

Mascherano añadió que “tenía sentido” firmar la continuación de Messi con el equipo antes de empezar los ‘playoffs’

Sobre el partido de hoy, el técnico dijo que “el equipo defensivamente estuvo muy sólido”, controlando “muy bien” a los jugadores del Nashville.



Mascherano alabó al rival, señalando que “tiene una forma y una manera de jugar que puede hacer mucho daño si no estás en bloque”.

Publicidad

Aun así, el argentino pensó que “hay un gran margen de mejora” y que para poder levantar un título esta temporada van a “necesitar de todos”.

Nashville acogerá el siguiente partido de la serie el próximo 1 de noviembre, el mismo campo en que hace una semana el Inter Miami ganó por 5-2.



Así fueron los goles de Lionel Messi en Inter Miami vs Nashville, en la MLS

GOOOOL! Asistencia de Lucho ➡️ Cabezazo de Leoooo ⚽️💥 pic.twitter.com/LuVc9vIV79 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 25, 2025

Publicidad

El Inter Miami de Lionel Messi superó este viernes al Nashville por 3-1 con un doblete del astro argentino y un gol de su compatriota Tadeo Allende.

Previamente a la disputa frente al Nashville en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Messi se presentó ante un estadio en silencio a sus pies y recibió el botín de oro, el premio al máximo goleador de la MLS, por 29 goles y 19 asistencias.

Publicidad

El lateral izquierdo Jordi Alba, quien anunció recientemente su retiro del fútbol al final de la temporada, apareció acompañado de sus tres hijos Piero, Bruna y Ventura.

Publicidad

El Inter Miami llegó al primer encuentro de los ‘playoffs’ tras haberse posicionado tercero en la clasificación de la Conferencia Este de la temporada regular de la MLS, y habiendo ganado los últimos partidos, pese al esfuerzo acumulado de varias semanas con muchos compromisos.

Durante la primera parte, Messi maravilló a la afición con largas carreras, el día después de que el Inter Miami anunciara su renovación hasta 2028, y en el minuto 18 anotó el 1-0 con un remate estelar de cabeza desde el centro del área, después de que el uruguayo Luis Suárez le dejara la pelota en bandeja.

Publicidad

En el minuto 31, Ian Fray remató una asistencia de Messi tras botar una falta, que pasó muy cerca del palo derecho, pero el balón se terminó desviando.

Publicidad

El Nashville despertó casi en el descanso, cuando Bryan Acosta remató en el minuto 46 desde fuera del área, pero falló.

Segundos después su compañero Sam Surridge remató desde el lazo izquierdo del interior del área una asistencia de cabeza de Jacob Schaffelburg, pero el balón se fue alto por la izquierda y cayó el telón de la primera parte.

Publicidad

Tras el descanso, Sergio Busquets se llevó una tarjeta amarilla por juego peligroso en el 53, y dos minutos después De Paul y Surridge se llevaron dos amarillas más.

Publicidad

En el minuto 61, tras una falta de Maxi Falcón en la zona defensiva, Ian Fray centró al área, desde donde Teo Allende remató de cabeza y marcó el 2-0 para el Inter Miami.

Las Garzas del técnico argentino Javier Mascherano no se conformaron y lucharon por el tercer gol, que anotó Messi en el añadido de la segunda parte, tras un remate con la izquierda desde cerca del centro de la portería.

Publicidad

Tras un intento fallido de Surridge a poco más de un minuto de terminar el partido, Hany Mukhtar descontó para el Nashville, con un gol de tiro libre.

Publicidad

El Inter Miami ganó el primer partido de una serie al mejor de tres, en el que Las Garzas cuentan con ventaja de campo.