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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, solamente 22 minutos en Bayern Múnich vs Arsenal; alerta en la Selección Colombia

Luis Díaz, solamente 22 minutos en Bayern Múnich vs Arsenal; alerta en la Selección Colombia

Luis Díaz no fue inicialista en el Bayern Múnich este miércoles y cuando ingresó por instrucción del DT Vincent Kompany, padeció una dolencia y se marchó con visible aburrimiento.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich.
archivo.

Más allá del empate 2-2 de Bayern Múnich frente a Arsenal, en la Champions League, la noticia para nuestro país tuvo que ver con una dolencia de Luis Díaz, quien había ingresado al minuto 68 y posteriormente al 90 tuvo que ser reemplazado por parte del cuerpo técnico de los 'bávaros'. En un pique, el número 14 del cuadro alemán se tocó la zona posterior de la pierna izquierda y de inmediato solicitó el cambio.

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Sorpresivamente el guajiro no comenzó el compromiso, luego de tres tantos en la goleada 6-1 sobre Leipzig en la Bundesliga, y cuando saltó al terreno de juego, terminó marchándose con cara de pocos amigos ante una posible lesión muscular.

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Ahora, lo que resta esperar es que desde Bayern entreguen información con respecto a los pasos a seguir con 'Luchito' y su dolencia.

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Esto se presenta justo cuando se vienen dos partidos de la Selección Colombia frente a Chile, de los días 13 y 17 de noviembre, en Cali y en Santiago, por lo que de una vez se encienden las alarmas en el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo.

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