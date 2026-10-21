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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "De los que juegan acá en Liga Betplay; a Jermein Peña le podrían dar un ojo en Selección Colombia"

"De los que juegan acá en Liga Betplay; a Jermein Peña le podrían dar un ojo en Selección Colombia"

La Selección Colombia ha iniciado un proceso de evaluación de nuevos futbolistas y así surgió un nombre de parte de un exjugador con experiencia internacional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Jermein Peña, jugador de Junior de Barranquilla
Jermein Peña, jugador de Junior de Barranquilla
Colprensa

Franciso Nájera fue un defensor central que debutó en 2001 en Santa Fe y jugó hasta 2018, cuando llegó la hora del retiro en la desaparecida Equidad. El bogotano también vistió los colores de clubes como Atlético Nacional, Olimpia, de Paraguay, Unión Española, de Chile, y Querétaro, de México, y tuvo proceso de Selección Colombia juvenil y algunos llamados a la de mayores.

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Basado en esa experiencia, Nájera habló en el Anecdotario de Gol Caracol de zagueros a los que le ve perfil para estar en el seleccionado colombiano y de antiguos compañeros que le dejaron enseñanzas, como cuando tuvo al lado a Jorge 'el Patrón' Bermúdez y a Mario Alberto Yepes, sonoros nombres de la historia futbolística de nuestro país.

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¿Quiénes son los defensas del futuro para la Selección Colombia?
"De los que yo más quiero y conozco están Yerson Mosquera y Juan David Cabal, porque los tuve en Nacional y son impresionantes. Creo que Carlos Cuesta todavía tiene un espacio ahí, es del año 1999 y todavía se encuentra en una edad que lo hace convocable. Para mí, ellos son los próximos que están destinados a ser los dueños de la defensa".

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¿Y Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí que opinión le merecen?
"Lucumí es una realidad en Selección desde hace rato. Y a 'Davi' (Dávinson Sánchez) también lo conozco, tiene una trayectoria importante, ya lo ha mostrado en Europa y es líder de Colombia en la parte posterior. Además, ya saben de la idea del cuerpo técnico".

¿Del fútbol colombiano hay algún jugador en defensa como para tener en cuenta en Selección?
"Es polémico, pero a mí me gusta mucho Jermein Peña. Las otras cosas le han restado a su capacidad, pero es un buen defensor. Es rápido, es bueno en los duelos, se la cree, tiene una personalidad que él en todo momento está presente en el juego, cree que puede hacer muchas más cosas y las hace. Tiene capacidades físicas, también la capacidad de ir un poco más desde el juego, de intentar, de tomar riesgos".

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¿Usted alcanzó a compartir en Santa Fe con Jorge 'el Patrón' Bermúdez?
"Sí, claro. Jorge era serio y grande en edad, en experiencia. Él muy cercano, muy natural en todo lo que me decía, realmente él quería que me fuera bien, se sentía eso. Para tener tanta diferencia en edad, realmente nos llevábamos bien. Aprendí de él, por supuesto".

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¿Cuándo estuvo en Selección Colombia de mayores qué defensa le llamó la atención?
"Mario, un tiempista, fue impresionante. Un aura de liderazgo que es difícil de describir. A lado de él, uno sentía que era una persona grande, grande de verdad. Eso era lo que yo sentía cuando estaba cerca de Mario".

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Mario Alberto Yepes en la acción de gol anulada contra Brasil, en el Mundial 2014. Foto: Getty Images.

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