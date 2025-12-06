Luis Díaz, testigo de uno de los mejores goles del Bayern Múnich en la temporada; de taco

Luis Díaz llegó a Bayern Múnich y se consolidó. Por eso, este sábado 6 de diciembre, fue titular en el partido frente a Stuttgart, por la jornada 13 de la Bundesliga, en el Mercedes-Benz Arena. Allí, se mostró participativo en el frente de ataque, desde el arranque, siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Ahora, el marcador se abrió, pero no por intermedio de 'Lucho', sino de un compañero.

Cuando transcurría el minuto 11, el arquero, Jonas Urbig, lanzó un balón largo a la espalda de los rivales, donde apareció, justamente, Konrad Laimer. Controló, se juntó con Michael Olise, quien le devolvió el esférico, y Laimer, sin dudarlo, definió con mucha clase. En un gran recurso, hizo un taco y venció al guardameta, Alexander Nübel, quien no pudo hacer nada, pues el balón pasó entre sus piernas.

Luis Díaz, delantero colombiano, celebra un gol con Bayern Múnich, en la Bundesliga Getty Images

Vea el gol de Konrad Laimer, en Stuttgart vs. Bayern Múnich, por Bundesliga

Konrad Laimer abrió el marcador ante el Stuttgart con un GOLAZO 🤩⚽️. pic.twitter.com/YT0pnU3E5E — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) December 6, 2025