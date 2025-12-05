En Portugal saben del "espíritu competitivo" de la Selección Colombia; le echaron ojo a Luis Díaz

El director técnico de Portugal, el español Roberto Martínez, valoró que la Selección Colombia, uno de los rivales que le deparó el sorteo de este viernes del Mundial 2026, es un equipo con espíritu, competitivo y que se adapta a diferentes estilos.

"El espíritu que tiene esta Selección (Colombia), que es competitiva, que puede adaptarse a diferentes estilos", dijo Martínez en una declaraciones a medios después del sorteo organizado por la FIFA, que tuvo lugar en Washington.

A la Selección Colombia le conviene el grupo de México, según Javier Hernández Bonnet. Foto: FCF.

Roberto Martínez también destacó que Colombia "tiene jugadores que están marcando papeles muy importantes en los vestuarios importantes de Europa", como Luis Díaz en el Bayern Múnich.



"Uzbekistán es una selección que se conoce menos pero que tiene un trabajo fantástico de Fabio Cannavaro. Un grupo muy competitivo y con una selección de repesca, que son selecciones muy positivas, cargadas psicológicamente y que se creen invencibles", añadió.

La Selección Portugal quedó encuadrada como cabeza de serie del Grupo K, con Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, República Democrática del Congo y Nueva Caledonia.

Roberto Martínez se mostró contento por enfrentar el primer partido el 17 de junio, cuando el balón hará casi una semana que rueda: "Estamos satisfechos con eso, porque hay jugadores con temporadas muy largas y hay que preparar".

Además, dijo que Portugal enfrenta el Mundial de 2026 con "la ilusión de dar lo mejor", con el de 1966 como referencia, cuando el combinado de 'Las Quinas' llegó a semifinales liderado por Eusébio.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal, que será rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: AFP

También habló de Cristiano Ronaldo, que jugará el mundial con 41 años: "Trabaja el día a día como si fuera el ultimo día de su carrera, lo que le permite disfrutar, es una referencia para los jóvenes y es un jugador que ganar no le quita el hambre".



Así quedaron los grupos del Mundial 2026:

Grupo A:



México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA 4 (Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B



Canadá

UEFA 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia-Herzegovina)

Catar

Suiza

Grupo C



Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D



Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E



Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F



Países Bajos

Japón

UEFA 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Túnez

Grupo G



Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H



España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I



Francia

Senegal

FIFA 2 (Irak/Bolivia/Surinam)

Noruega

Grupo J



Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1 (RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

