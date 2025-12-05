Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fue compañero de Luis Díaz en Liverpool, capo del camerino y lo quieren en Arabia Saudita

Fue compañero de Luis Díaz en Liverpool, capo del camerino y lo quieren en Arabia Saudita

Una figura del Liverpool, que compartió buenos momentos con Luis Díaz en el equipo inglés, estaría generando un fuerte interés del mercado árabe para el mes de enero. ¿De quién se trata?

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Liverpool, en un partido de Champions League
Liverpool, en un partido de Champions League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad