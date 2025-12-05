Fue compañero de Luis Díaz en Liverpool, capo del camerino y lo quieren en Arabia Saudita

Hay alerta en Liverpool por una posible salida de una de las estrellas del equipo. Mohamed Salah sería objeto de gran interés por parte del fútbol de Arabia Saudita para que vaya a ese país en el mercado de invierno que se acerca. El egipcio fue suplente en los últimos dos partidos de su equipo en la Premier League, por lo que desde el continente asiático estarían buscando seducirlo para que llegue a reforzar sus filas.

De acuerdo con el diario inglés 'Telegraph', algunos clubes árabes estarían pendientes de Salah ante la posibilidad de que quiera abandonar el conjunto 'red'. Con sus suplencias, 'Mo' podría estar perdiendo terreno en la consideración del técnico Arne Slot, por lo que los equipos de oriente medio estarían al acecho del campeón de Champions League en la temporada 2018/2019.

El extremo renovó en el mes de abril con el cuadro de Merseyside hasta 2027, pero el mal estado de forma de su equipo en la liga inglesa, que los tiene a 11 puntos del líder, el Arsenal, ha precipitado algunos cambios en el equipo y 'el faraón' ha sido uno de los afectados, desplanzándose al banco de suplentes por su bajo nivel en lo que va de la campaña. Hasta el partido que inició en el banquillo contra el West Ham el pasado 30 de noviembre, el delantero no era alternativa desde abril de 2024, cuando el técnico del Liverpool seguía siendo el alemán Jurgen Klopp.



Mohamed Salah, estrella de Liverpool AFP

El exRoma siempre ha sido tema de conversación en los periodos de transferencias de la Saudi Pro League, por su condición de emblema árabe y por su extraordinario rendimiento futbolístico en las últimas temporadas, por lo que su suplencia podría impulsar una salida hacia esa liga en este mismo mercado. La ventana de transferencias, que irá desde el 5 de enero hasta el 12 de febrero, tendrá en el foco la situación del egipcio, que según cuentan desde España, tendría dos interesados principales.

El diario 'Mundo Deportivo', informó que el Al Hilal y el Al Qadsiah serían los equipos que irían con todo por el capitán de la selección de Egipto. "Todo indica que el Al Hilal (cuyo entrenador es Simone Inzaghi) el club que marcharía en cabeza en la pugna por fichar a Salah (por supuesto, si este desea dejar el Liverpool) pero otro que ha mostrado ya su interés es el Al Qadsiah", fue lo que informó este viernes en un artículo el medio ibérico.