Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Nuevo reto en la Bundesliga del Bayern Múnich, club que tiene en sus filas a Luis Díaz. Los 'bávaros' visitarán este sábado el Mercedes-Benz Arena para enfrentar al Stuttgart. Mantener la dinámica de resultados positivos en el rentado local es el gran objetivo de los dirigidos por Vincent Kompany.

Los rojos de Baviera lideran la clasificación general con 34 puntos tras doce jornadas disputadas, teniendo un balance de once partidos ganados y un empate. Además de contar con 44 goles a favor y solo 9 en contra; grandes cifras para elenco de Harry Kane, 'Lucho' y compañía.

Luis Díaz celebrando gol en Bayern Múnich - Foto: AFP

¿Qué piensan en Bayern Múnich del Stuttgart?

"No es un rival fácil, pero siempre tenemos que resolver las cosas colectivamente; el Stuttgart siempre es muy difícil fuera de casa", explicó el entrenador de los 'bávaros', Vincent Kompany, en la rueda de prensa previa y que replican en la web oficial del equipo.



El timonel belga, de 39 años, expresó la confianza que tiene en sus dirigidos para el partido de este sábado: "Si damos lo mejor de nosotros, podemos ganar. Pero también sabemos a qué nos enfrentamos".



¿Cómo llega el Stuttgart para el duelo contra el Bayern Múnich?

Por el lado de los 'die toten' suman 22 puntos y se ubican en la sexta casilla de la tabla general. Quieren defender su localía.

"Queremos ganarle al Bayern en casa. Queremos presionarlos de verdad, jugar con mucha valentía y, al final, se trata de creer que podemos ganarles. Tengo una fe firme en ello", declaró el entrenador del Stuttgart, Sebastian Hoeneß.



