Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Luis Díaz y Bayern Múnich vuelven al 'ruedo' este sábado en la Bundesliga visitando al siempre complicado Stuttgart. ¡Prográmese y no se pierda este buen compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Bayern Múnich recibe al Stuttgart en la Bundesliga.
AFP

