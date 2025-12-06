Luis Díaz dio una nueva asistencia con Bayern Múnich: pase para el gol de Josip Stanisic

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Luis Díaz está decidido a hacer historia y escribir su nombre en las páginas doradas del Bayern Múnich. Desde que llegó, proveniente de Liverpool, se hizo con un lugar en la titular y se convirtió en una pieza clave del ataque, aportando goles y asistencias en la mayoría de los compromisos. Prueba de ello fue lo ocurrido este sábado 6 de diciembre, en el duelo contra Stuttgart, por la Bundesliga.
Cuando transcurría el minuto 77, el guajiro apareció por la banda izquierda, encaró, amagó y se fue hasta el fondo, arrastrando a más de uno que quería marcarlo. Eso permitió abrir espacios y uno de esos fue aprovechado por Josip Stanisic, quien recibió el esférico del colombiano, se perfiló y sacó un buen remate, imposible de atajar para el guardameta, Alexander Nübel.
JOSIP STANIŠIĆ SCORES AGAINST STUTTGART!!!pic.twitter.com/MB5Ef1NUXA— TheCroatian (@TheCroatian_) December 6, 2025
Publicidad