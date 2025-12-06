Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz dio una nueva asistencia con Bayern Múnich: pase para el gol de Josip Stanisic

Luis Díaz dio una nueva asistencia con Bayern Múnich: pase para el gol de Josip Stanisic

Después de una excelente jugada individual, enloqueciendo a sus rivales, el colombiano, Luis Díaz, cedió el balón para que llegara otro gol contra Stuttgart.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Luis Díaz, atacante colombiano, en un partido del Bayern Múnich, por la Bundesliga
Luis Díaz, atacante colombiano, en un partido del Bayern Múnich, por la Bundesliga
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad