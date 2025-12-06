Luis Díaz dio una nueva asistencia con Bayern Múnich: pase para el gol de Josip Stanisic

Luis Díaz está decidido a hacer historia y escribir su nombre en las páginas doradas del Bayern Múnich. Desde que llegó, proveniente de Liverpool, se hizo con un lugar en la titular y se convirtió en una pieza clave del ataque, aportando goles y asistencias en la mayoría de los compromisos. Prueba de ello fue lo ocurrido este sábado 6 de diciembre, en el duelo contra Stuttgart, por la Bundesliga.

Cuando transcurría el minuto 77, el guajiro apareció por la banda izquierda, encaró, amagó y se fue hasta el fondo, arrastrando a más de uno que quería marcarlo. Eso permitió abrir espacios y uno de esos fue aprovechado por Josip Stanisic, quien recibió el esférico del colombiano, se perfiló y sacó un buen remate, imposible de atajar para el guardameta, Alexander Nübel.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en partido contra Stuttgart, por la Bundesliga AFP

Vea la asistencia de Luis Díaz, en Stuttgart vs. Bayern Múnich, por Bundesliga

JOSIP STANIŠIĆ SCORES AGAINST STUTTGART!!!pic.twitter.com/MB5Ef1NUXA — TheCroatian (@TheCroatian_) December 6, 2025