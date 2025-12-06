Luis Díaz protagonizó una divertida jugada con Bayern Múnich: en Stuttgart se burlaron

Luis Díaz sigue sumando minutos con la camiseta de Bayern Múnich. Este sábado 6 de diciembre, estuvo desde el arranque frente al Stuttgart, y se mostró activo en materia ofensiva y defensiva. Prueba de ello fue que le generó más de un dolor de cabeza al rival, con sus constantes ataques, y también ayudó en marca, bajando varios metros y siendo una opción de salida por la banda izquierda.

Justamente, en medio de esas ayudas, recuperó el balón, se fue hacia un costado, lo pisó y cuando quiso rechazar, no se percató de que la cancha se le había acabado. Y es que, sin querer, tocó el esférico con el pie derecho, lo que lo desacomodó y se descachó. Esto causó risas en la mascota del rival, quien se le vio en el fondo, aplaudiendo y burlándose por lo ocurrido con el delantero colombiano.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en partido contra Stuttgart, por la Bundesliga AFP

Vea la curiosa jugada de Luis Díaz, en Stuttgart vs. Bayern Múnich

JAJJAA LUCHITO EN EL MUNDIAL OJO CON ESO MANITO pic.twitter.com/YSVdj428c1 — La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) December 6, 2025