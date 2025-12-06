Luis Díaz protagonizó una divertida jugada con Bayern Múnich: en Stuttgart se burlaron

Publicidad
Luis Díaz sigue sumando minutos con la camiseta de Bayern Múnich. Este sábado 6 de diciembre, estuvo desde el arranque frente al Stuttgart, y se mostró activo en materia ofensiva y defensiva. Prueba de ello fue que le generó más de un dolor de cabeza al rival, con sus constantes ataques, y también ayudó en marca, bajando varios metros y siendo una opción de salida por la banda izquierda.
Justamente, en medio de esas ayudas, recuperó el balón, se fue hacia un costado, lo pisó y cuando quiso rechazar, no se percató de que la cancha se le había acabado. Y es que, sin querer, tocó el esférico con el pie derecho, lo que lo desacomodó y se descachó. Esto causó risas en la mascota del rival, quien se le vio en el fondo, aplaudiendo y burlándose por lo ocurrido con el delantero colombiano.
JAJJAA LUCHITO EN EL MUNDIAL OJO CON ESO MANITO pic.twitter.com/YSVdj428c1— La Naranja Mecánica (@lanaranjafc) December 6, 2025
