El empate 0-0 de este sábado entre el Hamburgo y el Bayern Múnich en el Volksparkstadion selló una jornada gris para el conjunto 'bávaro' en la fecha 11 de la Bundesliga, con Luis Díaz ingresando en el segundo tiempo para intentar destrabar el partido.

La expulsión de Joshua Kimmich en el cierre de la primera parte dejó al elenco por Vincent Kompany en inferioridad numérica, obligando al extremo colombiano a asumir un rol clave desde el complemento por el frente ofensivo. Díaz Marulanda intentó aportar movilidad y desequilibrio por su sector, teniendo su acción más clara al minuto 74 con un remate al arco que la defensa local logró desviar al tiro de esquina, antes de que el balón causara mayor peligro.

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Así las cosas, el cuadro muniqués debió sostener el orden táctico con diez futbolistas contra un Hamburgo ordenado y peligroso en las transiciones, que incluso amenazó en el tramo final.

Joshua Kimmich salió expulsado con Bayern Múnich en partido frente al Hamburgo. Foto: Getty Imágenes

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Hay que indicar que en los instantes finales del compromiso, el Bayern Múnich reclamó con insistencia un posible penalti tras una falta sobre Luis Díaz dentro del área, una acción que encendió los ánimos en el cierre pero que no fue sancionada por el árbitro.



Lo cierto es que tras el empate sin goles en el Volksparkstadion, el 'grande de Baviera' suma 23 puntos en once partidos disputados (6 victorias, 5 empates y sin derrotas, con +20 de diferencia de gol) y se mantiene en la segunda posición de la Bundesliga, detrás del líder Borussia Dortmund (24 puntos con 10 encuentros jugados).

Por su parte, el Hamburgo llegó a 13 unidades en 11 jornadas (4 triunfos, 1 empate y 6 caídas, con -14 en diferencia de gol) y se ubica en la casilla 13 de la tabla.

Luis Díaz en acción de juego en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. Foto: Getty Imágenes

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¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Alemania indica que el siguiente reto del guajiro y compañía en los 'bávaros' será este martes 1 de diciembre cuando enfrenten al Hertha de Berlín, en partido por los octavos de final de la Copa de Alemania.