Bayern Múnich visita este sábado al Hamburgo en el Volksparkstadion por una nueva jornada de la Bundesliga, en un compromiso clave para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones. El conjunto 'bávaro' salta al terreno de juego con una alineación con variantes, donde destacó la presencia de varias alternativas en el once inicial y una novedad importante que involucra al colombiano Luis Díaz.

La principal sorpresa estuvo en la ausencia del colombiano entre los titulares. La decisión del cuerpo técnico liderado por Vincent Kompany responde estrictamente a un plan de manejo de cargas y precaución médica, tras la lesión muscular sufrida por el extremo a finales de octubre contra el Arsenal: una rotura fibrilar que lo alejó de las canchas por más de un mes y le hizo perderse seis partidos oficiales.

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Aunque 'Lucho' ya había sumado sus primeros minutos desde el banco a mitad de semana frente al Lille por la Champions League, Kompany optó por no apresurar su regreso a la titularidad, ir manejando poco a poco su regreso a la competitividad.

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Acá la titular del Bayern Múnich para visitar al Hamburgo, en Bundesliga: Urbig; Minjae, Tah, Boey, Stanišić; Kimmich, Bischof, Codjo-Evora, Bara; Karl, Pavlović.



Suplentes Ulreich, Upamecano, Brown, Luis Díaz, Ito, Laimer, Assomo, Binder, Cardozo.

