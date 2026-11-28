Linda Caicedo volvió a destacar con la Selección Colombia femenina, al anotar un golazo frente a Australia en duelo de preparación disputado este sábado en territorio oceánico.

La vallecaucana dio muestras de su habitual desequilibrio individual, y tras imponerse en velocidad a sus rivales y dejarlas en el camino, sacó un remate certero que venció la resistencia de la guardameta de las 'matildas' para poner el 1-1 parcial en el tablero, a los 15 minutos.